La UCO en Europa con la Ciencia de Datos

El profesor titular del departamento de Informática y Análisis Numérico de la Universidad de Córdoba y miembro del Instituto Interuniversitario de Andalucía en Data Science and Computational Intelligence (DaCSI), José Raúl Romero Salguero, ha sido nombrado miembro electo de la Junta de Administración de la European Association for Data Science (EuADS).

Este comité de dirección está formado por 12 miembros de distintos centros e instituciones de investigación europeos en el ámbito de la ciencia de datos, siendo el profesor Romero el único español en esta Junta Directiva. Otras universidades y centros de prestigio están representadas en este comité, como son las universidades de Bristol, Bielefeld, Luxemburgo, Essex, KIT o la University of London, así como la Federación Alemana de Sociedades Estadísticas (FENStatS) o el Instituto de Estudios Económicos y Estadísticos de Luxemburgo.

La Asociación Europea para la Ciencia de Datos tiene como misión fomentar la comunicación y cooperación entre miembros e instituciones europeas interesadas en el desarrollo de la ciencia de datos. Es un foro de investigación, multidisciplinar, y que fomenta el debate mediante la creación de redes de colaboración, con el objetivo de marcar los pasos de este importante campo en el siglo XXI.

Antes de la votación, y con motivo de su nominación como miembro de la Junta, el profesor Romero tuvo ocasión de impartir la charla invitada “Towards the democratisation of data science. The automated workflow composition problem as a case study”, a la que estuvieron invitados todos los miembros de EuADS.