Se triplican los trastornos alimentarios infantiles

La Copa COVAP, iniciativa deportiva y educativa infantil organizada por COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, advierte junto con la Fundación APE para la Prevención y Erradicación de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, centro colaborador de este proyecto, la importancia de la práctica deportiva como herramienta para reducir el riesgo de aparición de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) durante la infancia y la adolescencia. En estas etapas, los casos de trastornos de la alimentación "se han multiplicado por tres durante el confinamiento a causa del abandono de la actividad física y el uso abusivo de las redes sociales", advierte el psiquiatra y psicólogo de la Fundación APE, Dr. Ignacio Jáuregui.

Esto coincide con una investigación publicada en 'Journal of Negative & No Positive Results', donde se sostiene que este aumento se debe en gran parte al tiempo excesivo que se ha dedicado a las pantallas y el consecuente cambio de hábitos en la alimentación y el deporte. Además, muchos niños y jóvenes que utilizan las redes sociales se encuentran a veces con informaciones negativas, perfiles que "solo buscan vender ejercicios, dietas y estilos ideales, que no cuentan con el aval de los expertos; anuncios que les muestran lo que les gusta y no lo que les conviene", asegura el doctor Jáuregui.

"se han multiplicado por tres durante el confinamiento a causa del abandono de la actividad física y el uso abusivo de las redes sociales

Ante esta realidad, señala que el ejercicio puede ser un "remedio doble" porque la actividad física sustituye el uso de dispositivos electrónicos y además, en los entornos deportivos, se comunica y comparte información saludable en contraposición a la que ofrecen determinados perfiles en las redes sociales. Es en estos espacios, asegura el psicólogo de la Fundación APE, donde los entrenadores y padres tienen un papel preponderante a la hora de fomentar una conciencia crítica que ayude a los más jóvenes a tener referentes que difundan hábitos de vida saludables, "lo que evitará que los niños y niñas lleven a cabo comportamientos inadecuados, como pueden ser las dietas restrictivas o las ingestas desmesuradas".

La influencia de las redes sociales y cómo han contribuido al incremento de casos de trastornos alimentarios en la infancia, junto con la ausencia de ejercicio durante el confinamiento, ha sido el tema central durante la tercera sede de la 9ª Copa COVAP, celebrada este domingo en el municipio de Cartaya. Durante esta jornada se ha puesto en valor el papel de los padres a la hora de guiar a los menores en el correcto uso de las redes sociales, advirtiendo de los contenidos nocivos que hacen apología de hábitos que pueden llevar a un trastorno de la conducta alimentaria, además de hacer hincapié en la importancia de practicar deportes en grupo.

Especial atención a signos en la infancia

Los trastornos alimentarios, aunque suelen tener una incidencia más elevada en la adolescencia, han afectado especialmente a los niños durante la Covid-19, según revela un estudio reciente publicado en la 'Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil'.

Por este motivo, la Copa COVAP y la Fundación APE aconsejan a las familias estar atentas a estos problemas de salud mental, difíciles de detectar en ocasiones, que se manifiestan a través del comportamiento en la alimentación, observando posibles cambios. Entre ellos, subrayan los que se producen a nivel físico, como pérdida de peso o una alteración brusca en la alimentación; psicológico, a través de una menor comunicación en la familia, irritabilidad y tristeza; y social, cuando se evitan los encuentros y se lleva a cabo un progresivo aislamiento por parte del niño o niña. Asimismo, el deporte en equipo y al aire libre "ayuda a la integración y el desarrollo de actividades que contribuyen a la práctica de ejercicios y dietas adecuadas", explica Jáuregui.

El deporte en equipo y al aire libre "ayuda a la integración y el desarrollo de actividades que contribuyen a la práctica de ejercicios y dietas adecuadas

Copa COVAP para fomentar valores, respeto y hábitos de vida saludables

La sede de Cartaya ha conocido ayer a los equipos que representarán a Huelva en la fase final de junio tras ganar en sus categorías: el Ciudad de Huelva de baloncesto femenino, el PMD Aljaraque de baloncesto masculino y el CD Siempre Alegres en fútbol mixto. Por otro lado, los participantes han podido recibir charlas sobre la gestión del éxito y el fracaso en el deporte de la mano de un equipo de psicólogos. Por su parte, los familiares han recibido talleres didácticos por parte de expertos nutricionistas sobre el poder de una dieta equilibrada.

Tras su paso por Utrera (Sevilla), Guadalcacín (Cádiz) y Cartaya (Huelva), la Copa COVAP recorrerá las cinco provincias andaluzas restantes con su próxima parada el 13 de marzo en Pozoblanco (Córdoba), a las que se sumarán Viator (Almería), Linares (Jaén), Huétor Tájar (Granada) y Cártama (Málaga) hasta llegar a la fase final en junio.

Copa COVAP

La Copa COVAP es una iniciativa deportiva y educativa en hábitos de vida saludables dirigida a niños y niñas andaluces de 10 y 11 años. Desde hace nueve ediciones, este proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud extendido en la región. La Copa COVAP es un evento único que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto. https://www.copacovap.es/