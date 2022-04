Suspendidas las negociaciones del convenio de la limpieza de hospitales

El conflicto de las trabajadoras de la limpieza de los hospitales de Córdoba no sólo no avanza, sino que retrocede después de la reunión en el SERCLA mantenida en la tarde noche de ayer entre la parte empresarial y las trabajadoras en la que no hubo acuerdo sobre el convenio colectivo.

Las postura empresarial que parecía haber admitido firmar el SMI para las trabajadoras sin que las empleadas tuvieran que renunciar a complementos y pluses, ahora se vuelve para atrás y mantiene su propuesta inicial para que el Salario Mínimo Interprofesional se complete retrayendo esos pluses. El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Córdoba, Juan Martínez insiste en que el convenio no se formará con esas clausulas.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, se ha referido al conflicto de las trabajadoras de la limpieza para responder a la parlamentaria andaluza por Córdoba de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, quien pedía al Consejero que explicara su postura ante las propuestas de las empresas de limpieza contratadas por el SAS.

Jesús Aguirre ha señalado que la solución del conflicto no está en su mano porque no es de su competencia, aunque asegura entender a las trabajadoras***********

El conflicto afecta a 4.000 trabajadoras en la provincia que ya están barajando retomar las movilizaciones y la huelga la semana que viene.