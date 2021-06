Falta de personal de Enfermería en las residencias

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba alerta del peligro para la salud de los mayores que supone el Protocolo de emergencia sanitaria ante la ausencia de Enfermería en las residencias con el que están trabajando diversas residencias privadas y concertadas andaluzas, varias de ellas en Córdoba, obligadas por la problemática de la falta de personal de Enfermería en estos centros. Este protocolo deriva competencias exclusivas de las enfermeras a personal sanitario auxiliar, por lo que este Colegio, aún consciente del grave problema por el que están atravesando estas residencias, denuncia que el mismo asigna una serie de tareas a otros profesionales sanitarios que legalmente son exclusivas de las enfermeras, lo que supone un riesgo para las personas mayores residentes. Todas y cada una de las tareas que se definen en este protocolo son tareas exclusivas de Enfermería, si bien algunas de ellas puedan ser realizadas por otros profesionales sanitarios, por delegación de ésta y siempre bajo su supervisión y control, en sintonía con lo que establece la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones sanitarias. Sin embargo, el citado protocolo delega algunas funciones a otros profesionales sanitarios que no pueden ser derivadas, y que, pese a que tienen que ser ejercidas directamente en exclusiva por enfermeras, aparecen como susceptibles de delegar, como son el mantenimiento de las historias clínicas, la realización de curas y registro documental, los test de antígenos y la aplicación de inyectables subcutáneos, entre otras. “A pesar de que este protocolo afirma expresamente que una serie de tareas tan solo pueden ser hechas exclusivamente por un profesional de Enfermería -indicando que de no tener las residencias ninguna enfermera deben solicitar la asistencia a la sanidad pública-, deja en manos de auxiliares de clínica u otros profesionales sanitarios otros cometidos cuya realización también es competencia exclusiva e indelegable de las enfermeras, con lo que, además de ser contrario a la normativa vigente que regula las profesiones sanitarias, se pone en riesgo la seguridad y salud de los residentes”, afirma el presidente en funciones del Colegio de Enfermería de Córdoba, Enrique Castillo. Además, para la elaboración de este protocolo no se ha consultado a la Organización Colegial de Enfermería, ni a nivel provincial ni autonómico, cuando corresponde a los Colegios profesionales de Enfermería la ordenación del ejercicio de la profesión en todas sus formas y especialidades, según marca la ley. “La problemática de la falta de enfermeras en las residencias de mayores de la que es consciente este Colegio no puede suplirse con la realización de las funciones que corresponden a la Enfermería por parte de personal menos cualificado”, señala Enrique Castillo. El Colegio de Enfermería de Córdoba reitera que todas y cada una de las funciones descritas en este protocolo corresponden en exclusiva a la Enfermería, si bien ante una situación excepcional y de forma puntual, y siempre bajo la supervisión y autorización de una enfermera gestora de casos, otros profesionales sanitarios pueden realizarlas, pero no las que no son delegables.

Falta de personal de Enfermería

El Colegio cordobés quiere aclarar que, aunque el trabajo y la labor de los auxiliares de enfermería también es importante y necesario, en ningún caso se puede contratar a este personal para realizar tareas que deben ser asignadas a las enfermeras, cuyo sueldo medio en estos centros está por debajo de la media de otros centros privados y del sector público. La Organización Colegial cordobesa considera necesario profundizar en las causas que hay detrás de la falta de personal de Enfermería en las residencias, pero insiste en que esta falta no puede solucionarse mediante la contratación de auxiliares para aquellos cuidados y tareas que son competencia exclusiva de las enfermeras y enfermeros. En este sentido, el Colegio cordobés se solidariza con estas residencias ante la ausencia de Enfermería y apuesta por una mayor presencia de enfermeras en estos centros, sabedor de que los responsables de estos centros también están preocupados por sus residentes y sus cuidados.