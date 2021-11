Concentración en Córdoba

Convocados por el Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, decenas de personas se han sumado hoy a la concentración con la que el sindicato ha querido mostrar su apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz que continúan con las movilizaciones ante las propuestas de la patronal para el convenio del Metal de la provincia gaditana.

El secretario General de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, ha afirmado durante la concentración que “se sigue intentando negociar y llegar a un acuerdo para desbloquear la situación tras siete días de huelga y es importante estar aquí apoyándolos porque la situación que se vive en Cádiz no es única, sino que se está convirtiendo en algo general”.

En este sentido, Jiménez ha recordado que en Córdoba, la patronal también trató de rebajar las condiciones laborales de los trabajadores del sector del metal, pero se consiguió mantener los derechos y una subida salarial que, aunque insuficiente, permite sentar las bases para mejoras futuras. “Aunque la situación no es la de Cádiz, aquí también nos encontramos con una patronal que no es sensible a la parte social y la plataforma que presentaron al inicio de la negociación era muy parecida a la que han presentado en Cádiz: quitar derechos, ampliar jornada, quitar pagas extraordinarias, precariedad… pero aquí conseguimos reconducir la situación aunque, aun así, pensamos que en la próxima negociación tendremos que avanzar en derechos”, recalcó el responsable sindical.

Sobre los disturbios ocurridos en los pasados días, Jiménez dijo que “entendemos que la gente tiene mucha frustración y están en situaciones muy precarias, con miedo a perder el empleo en una provincia con una alta tasa de desempleo y nosotros condenamos todo tipo de violencia pero hay que recordar que la movilización existe porque las propuestas de la patronal son inaceptables y no ha habido capacidad de ponerse de acuerdo en la mesa de diálogo”.