Prototipo del Solar Team de la Universidad Tecnológica de Eindhoven

El prototipo Stella Vita, la primera autocaravana totalmente independiente (tanto en la conducción como para vivir en su interior) y fabricada por los estudiantes y profesores del grupo Solar Team de la Universidad Tecnológica de Eindhover (Países Bajos) ha hecho escala el pasado fin de semana en el Cámping los Villares Sierra de Córdoba en la aventura científica y tecnológica que le está llevando a recorrer sometida a rigurosas pruebas, 3.000 Km desde la ciudad holandesa hasta Tarifa. Stella Vita es un prototipo con una longitud de 7,2 metros, de forma aerodinámica y un peso, gracias a sus materiales de última generación, de solo 1.700 Kg (todo un logro sabiendo la carga que supone el sistema de baterías) y pensado para dos ocupantes, aunque su capacidad máxima puede estar entre seis y siete personas. El revolucionario vehículo experimental alcanza los 120 Km/h y una autonomía solo con la luz del sol de 730 Km., aunque también puede beneficiarse de las estaciones de carga como cualquier vehículo eléctrico. En todo caso, si no quiere recurrir a repostajes externos, Stella Vita recarga totalmente sus baterías en 60 horas en días plenamente soleados y en unas cuatro jornadas con cielos nublados. El aspecto externo aerodinámico durante el ‘modo viaje’ no debe engañar, ya que una vez llega a su destino eleva el techo hasta 2,5 metros de altura y, aislada del exterior, extiende como si se trataran de sendos ‘toldos’, el resto de sus paneles solares, ofreciendo en el interior de esta casa sobre ruedas completamente autosuficientes una cama, una pequeña cocina, baño… todo ello aprovechando al máximo el espacio con enseres plegables. Las energía que demanda el interior está calculada para que el uso de la cocina, por ejemplo, solo reste 20 Km de autonomía del posterior rodaje (apenas una hora de carga al sol) y la ducha (con 6 litros de agua reutilizables) 30 Km de trayecto, lo que se carga en poco más de una hora soleada. El equipo Solar Team llegó al Cámping los Villares Sierra de Córdoba tras la presentación en Madrid del proyecto durante el viaje experimental, que cruzó Bélgica y Francia, concretamente en la madrileña explanada de la Caja del Reloj del Matadero, con la presencia de la prensa general y especializada. La estratégica situación de Córdoba y las condiciones del Camping los Villares fueron algunos de los elementos que escogió el equipo de los Países Bajos para hacer una escala camino de su meta final, en Tarifa, con una estancia que terminó el pasado fin de semana en la que el numeroso equipo que acompaña al prototipo en otros vehículos estuvo centrado en sus ordenadores (el software que utiliza fue fabricado por los estudiantes desde cero, ha venido informando Carlo J.T. van de Weijer, director del Instituto de Sistemas de Inteligencia Artificial de Eindhoven) y en las múltiples mediciones sobre el rendimiento y la eficacia de esta autocaravana solar de consumo cero de CO2. Entre las anécdotas de la estancia de los jóvenes del equipo Solar Team en el Camping puede citarse su sorpresa al descubrir muchos de los platos de la gastronomía cordobesa en la carta del Restaurante, los momentos más distendidos de la jornada. Para Santiago Antón, director gerente del Camping los Villares Sierra de Córdoba, la escala en la ciudad califal del equipo Solar Team de la Universidad de Eindhover, sin dejar de sorprender por la propia ambición de un proyecto científico y técnico, “viene a recordarnos la estratégica ubicación de Córdoba no solo en el sector de la hostelería y el ocio, que es obvio, sino también como cruce de caminos para atraer o permitir el desarrollo proyectos de todo tipo, incluidos los tecnológicos”.