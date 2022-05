La belleza que te espera

Los patios de Córdoba están abiertos para todo aquel que quiera visitarlos del 3 al 15 de mayo. El Festival de patios se ha convertido en la principal fiesta del mayo cordobés después de su declaración como Patrimonio inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

En la edición de este año participan 59 recintos repartidos en 6 rutas diferentes por la ciudad. A las tradicionales categorías que participan en el concurso, se suma una nueva, la de “espacios singulares”. De manera que los patios concursan este año en la modalidades de arquitectura antigua, arquitectura moderna y la nueva de espacios singulares. Ésta última está concebida para la participación de cenadores de asociaciones o entidades, también congregaciones religiosas que aportan valores particulares por su monumentalidad o uso extraordinario.

Pero además de estos 59 recintos que esperan obtener alguno de los premios que se otorgan, se pueden visitar otros siete patios fuera de concurso y que pertenecen a sedes institucionales, como el del Museo de Bellas Artes y Museo Julio Romero de Torres, en la plaza del Potro, el del Archivo Histórico Provincial, el Centro de Interpretación del Patio, el patio de la Subdelegación de Defensa el patio del Museo Arqueológico, el patio de la Cancela del Palacio de Viana y el de Casa Árabe.

Las Rutas

Rutas Festival de patios de Córdoba 2022 | Comunicación Ayuntamiento de Córdoba

Las actividades

Actividades en torno a los patios | ayuntamientodecórdoba.es

Los propietarios. Dueños de la belleza

Los dueños de los patios han dado los últimos toques a sus plantas y macetas para que luzcan espléndidas antes los centenares de miles de visitantes que se esperan las dos próximas semanas en la ciudad de la mezquita. Para que los recintos presenten el aspecto que encontramos es necesario dedicarles tiempo durante todo el año. ¿Se imaginan lo que es regar hasta 800 macetas que puede albergar un patio cordobés? No es sólo el riego, es la limpieza de las macetas, pintar los tiestos, encalar las paredes del patio… el abono de las plantas… Un trabajo que no es sólo para una persona, sino que tradicionalmente han participado en él todos los vecinos de las casas patio que pueden disfrutar de estos espacios que invitan a la serenidad y el disfrute de los sentidos de forma especial en las tardes tórridas del verano cordobés. Trabajo que es muestra de la gran generosidad de los propietarios de los patios de Córdoba, que se esfuerzan cada día del año para tenerlos lo más exultantes posible ante la llegada de la primavera y de los muchos visitantes que desde todas las partes del mundo no quieren perderse una experiencia sublime. Adelante…

Las Asociaciones.

“Amigos de los Patios”

La Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, nació con el objetivo de que esta tradición genuinamente cordobesa no terminara perdiéndose con el paso del tiempo. Se constituyó en 1974 y al poco tiempo contaba con 300 socios. En la actualidad cuenta con 500 asociados, entre ellos socios extranjeros de países tan lejanos como Canadá, Rusia o Japón, personas que aman no sólo la jardinería y el arte floral, sino el modo de vida de los vecinos de los patios, alejado del tumulto de las grandes ciudades y el ritmo de los países más desarrollados.

Miguel Ángel Roldán es su presidente

Claveles y Gitanillas

La Asociación Claveles y Gitanillas se crea oficialmente en 1997 con la finalidad de intentar dar solución a algunos inconvenientes suscitados por el concurso popular de patios. Otro din de esta asociación ha sido ayudarse entre sus miembros al cuidado de los patios e intentar aumentar las escasas ayudas institucionales para mantener viva la tradición. Los esfuerzos de sus asociados y de su Junta Directiva han estado en gran parte encaminados a concienciar al Ayuntamiento de la necesidad de potenciar no solo el Festival de los patios sino las ayudas a los cuidadores de patios porque al fin y al cabo son los que mantienen la fiesta viva. Rafael Barón es su presidente.

El origen

El Festival de los Patios de Córdoba lo convoca por primera vez el alcalde Francisco Fernández de Mesa en el año 1921. Entonces se llamó Concurso de Patios, Balcones y Escaparates. El primer concurso estableció tres premios para los participantes: un primero de 100 pesetas, el segundo de 75 y el tercero de 50 pesetas. Aquella primera edición no llegó a tener mucha respuesta en cuanto a participación y por ello el Ayuntamiento no volvió a convocar el concurso hasta 1933.

En 1936, con el estallido de la guerra civil se interrumpe y no vuelve a recuperarse hasta 1944 bajo el mandato de Antonio Luna Fernández. Desde entonces empiezan a establecerse por primera vez las modalidades de participación en el concurso teniendo en cuenta la arquitectura, la decoración y el tipismo de los recintos y que han derivado en las actuales categorías de arquitectura antigua, arquitectura moderna y patios singulares.

La invitación