El Ayuntamiento de Lucena estrena una agenda cultural en el mes de agosto

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lucena pone en marcha a partir de mañana una programación de actividades para vivirlas en familia por los diferentes barrios durante las noches del mes de agosto.

En esta propuesta cultural, se incluyen en primer un par de pasacalles musicales protagonizados por zancudos y gigantes (días 3 y 18 de agosto), que recorrerán con un espectáculo de animación, desde el Llanete de Santiago, las diferentes calles del centro histórico de la ciudad, sin un recorrido prefijado que se irá improvisando a modo de sorprender a vecinos y visitantes de esta zona de la ciudad.

El segundo bloque de actividades se compone con una serie de talleres infantiles en diferentes plazas. Prácticas de marionetas con vasos y tatoos fluorescentes, fabricación de imanes de nevera y pintacaras y globoflexia llenarán de contenido este ciclo de talleres que estarán por el Llanete de San Agustín (10 de agosto), Llanete de Santiago (25 de agosto) y plaza de Pemán-Aramburo (31 de agosto).

Por último, sesiones de cine de verano completan la agenda cultural de Lucena para este mes. Comenzarán con la proyección de ‘Padre no hay más que uno 3’ el viernes 4 de agosto en el Paseo del Coso, para seguir con ‘Cliffor: el gran perro rojo’ el 18 de agosto en el Llano de las Tinajerías y ‘Encanto’ el 25 de agosto en los Jardines de las Letras, en el barrio de la Dehesa de la Villa. Coincidiendo con la verbena vecinal prevista para esos días.

El concejal de Cultura, Francisco Barbancho, ha defendido la idoneidad de programar cultura también en agosto porque “la gente en Lucena no emigra en verano, unas personas van y otras vienen y hay quienes no se mueven”, de ahí que sea “interesante proponer actividades que este año no son todo lo amplias que nos gustaría, pero hemos tenido limitaciones de tiempo y de presupuesto”.

Aún así, el edil define la programación presentada como “atractiva” que da continuidad a algunas actividades que ya se hacían y que se distribuyen por toda la ciudad”, si bien “nuestra idea es ir ampliando el número de plazas, espacios o barrios donde desarrollar estas actividades veraniegas”.