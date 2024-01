Los abogados de la familia del cabo cordobés ahogado en Cerro Muriano recurre la decisión de juzgar el caso por la justicia militar

Los abogados de la familia de Miguel Ángel Jiménez Andújar entienden que no es la justicia militar la indicada para hacerse cargo del caso puesto que la inhibición del juzgado de instrucción nº 4 de Córdoba no es firme. Por esta razón, la familia del militar cordobés considera que es la justicia civil la que ostenta la competencia para iniciar las actuaciones y a ella debe someterse la Policía Judicial.

El letrado argumenta además que al no ser firme la inhibición de la jurisdicción civil los tribunales militares no pueden iniciar actuaciones y rechazan que el atestado se haya entregado al tribunal militar porque no tiene asumidas las competencias del caso.

Los letrados que representan a los padres y a la viuda del militar argumentan que lo relevante es conocer lo que se informó en su momento a las autoridades sobre las maniobras y quien dio el visto bueno para realizar los ejercicios militares, aspectos todos ellos que los abogados quieren aclarar en la jurisdicción civil, por considerarla más garantista.