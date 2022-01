En 1996 Santa Eufemia contaba en 1996 con 1.204 habitantes, según consta en el Instituto Nacional de Estadística. A día de hoy la población calabresa ha disminuido hasta quedarse con sólo 747 vecinos, según el censo de 2021. Con una extensión de 187,34 km², la densidad de población apenas llega a los 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Están en 4,39.

El alcalde de Santa Eufemia, Antonio Castillejo, explica esta despoblación en varias circunstancias. Las corrientes migratorias hacia la ciudad, son parte del problema, pero también influye el envejecimiento de la población con una natalidad cada vez más baja. Esta tendencia no es fácil de corregir, especialmente cuando no hay relevo generacional entre los jóvenes que no quieren quedarse en el campo.

Panorámica de Santa Eufemia | Ayuntamiento de Santa Eufemia

Los calabreses han vivido siempre dela agricultura y la ganadería. Puede que vaya siendo hora de ver sus muchas posibilidades turísticas para atraer a personas que quieran habitar un medio sano y en contacto con la naturaleza. Explorar lo que puede ser que se convierta en un pueblo atractivo para teletrabajar. Su alcalde está convencido de que la solución a la despoblación de Santa Eufemia es cuestión de que se impliquen no sólo las administraciones más cercanas. Aquí, todo el mundo tiene que arrimar el hombro.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación | Ayuntamiento de Santa Eufemia

Santa Eufemia. Comarca de Los Pedroches. 561 metros sobre el nivel del mar. A 101 kilómetros de distancia de la capital, como a una hora y media de carretera.