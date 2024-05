Estrenos de cine y literatura

"Lo que sucede después", Meg Ryan vuelve a las pantallas con una nueva comedia romántica que también es dirigida por ella.

"Víctima imperfecta", película belga que va sobre abusos sexuales, un drama.

"Los buenos directores", comedia dramática francesa, con un buen reparto, sobre un grupo de profesores.

"Amigos imaginarios", película familiar.

"Calladita", película española.

Son algunos de los estrenos a los que nos acerca Manuel Ángel.

Y como recomendaciones literarias, nos recomienda "La casa" de Julien Gracq editado por Periférica, una novela corta, donde en una especie de travelling cinematográfico donde nos acerca a esa casa que el protagonista vislumbra.