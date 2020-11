Vela se pregunta sobre los "retrasos" en la vacunación de la gripe

La delegada municipal de Salud, Pepa Vela, ha mostrado su preocupación ante las últimas quejas trasladadas por los usuarios de los centros de salud de Chiclana en relación a la cancelación de las vacunaciones con motivo de la campaña sobre la gripe. En este sentido, Pepa Vela cuestiona “qué está sucediendo con las vacunas de la gripe, después de que se haya trasladado a las personas que han pedido cita para estos días que se han cancelado las vacunaciones y que solo se mantienen para las personas con riesgo y mayores de 65 años”.

“No entendemos qué está sucediendo con la campaña de vacunación de la gripe, sobre todo, cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunciara semanas atrás que íbamos a tener la mayor campaña de vacunación de la gripe de los últimos años y recomendar a toda la sociedad que se vacune este año”, manifiesta Pepa Vela, quien añade que “lanzó a bombo y platillo que la campaña se iba a adelantar a mediados de octubre y, a día de hoy, no sabemos qué pasará desde hoy”.

Asimismo, la delegada municipal de Salud recuerda que “el Ayuntamiento de Chiclana puso a disposición del SAS distintos equipamientos municipales para llevar a cabo la campaña de vacunación a la población en general, con el objetivo de no colapsar aún más los tres centros de salud de Chiclana”. “Y del mismo modo, también puso en marcha dicha campaña con el personal municipal, de cara a que no tuviera que acudir a los centros sanitarios”, indica Pepa Vela, quien añade que “no sabemos qué sucederá ahora ante la incertidumbre de si continuarán o no las vacunaciones previstas inicialmente”.

“Esperemos que la situación se normalice en los próximos días y que toda la población interesada en vacunarse contra la gripe pueda hacerlo sin problemas, sobre todo, ahora que llega la época del año con mayor incidencia de casos de gripe”, expresa Pepa Vela, quien añade que “lo peor de todo es la falta de información por parte del SAS y la incertidumbre de la ciudadanía, más aún en este complicado año por la pandemia del COVID-19”.