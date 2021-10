Unión Portuense reclamará la creación de un Plan de Contingencia ante el posible riesgo de un tsunami

La formación Unión Portuense reclamará hoy en el Pleno municipal de El Puerto de Santa María un Plan de contingencia ante el posible riesgo de la llegada ante un tsunami a la Bahía de Cádiz. Un plan de contingencia que resalta el portavoz de la formación, Javier Botella, que otras localidades también tienen y que no se realiza para alertar a la población, sino para prevenir.

El riesgo, resalta Botella, es moderado, que no alto. La comunidad científica reclama la necesidad de elaborar estos planes de contingencia en estos lugares con riesgo moderado, que recalca Botella no van a sufrir un tsunami de forma inmediata "y puede que no lleguen en 300 años". Pero el portavoz de la formación municipalista asegura que la prevención es necesaria y permitirá actuar en caso de esta emergencia. "Tenemos que hacer los deberes", reclama Botella que pone como ejemplo el trabajo del Gobierno central o de la Junta de Andalucía.