El sector pesquero de Conil y Barbate pide auxilio por el parón del acuerdo de pesca con Marruecos y el alga asiática

El sector pesquero de Conil y Barbate pide auxilio por la situación que vive el sector de la pesca que ha sufrido en los últimos meses dos varapalos importantes: la finalización del acuerdo con Marruecos y el problema que causa el alga asiática en la costa gaditana y que está impidiendo que la actividad pesquera se desarrolle con normalidad ya que limita las especies y las capturas.

La concentración ha sido en el puerto de Barbate y se produce en el día en el que se finaliza el acuerdo con el país alauita y que dicen desde la Organización de Productores Pesqueros 6 no ha sido rentable. Inés Domínguez Foncubierta es la gerente de esta organización y ha dicho en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que este acuerdo era excesivamente exigente con los pescadores de Cádiz ya que además de pagar un canon por trimestre, la subida de los costes de producción ha afectado de forma directa y además, dice las pesquerías marroquíes también están sufriendo. Además, denuncian que están obligados a contratar personal marroquí, duplicar los costes y además causa una inseguridad, denuncian, por la posibilidad de que se suban polizones a los barcos españoles.

El nivel de gastos hace que sea complicado pescar en Marruecos pero los ingresos por ese pescado se han desplomado en los últimos años. "Necesitamos pescar en Marruecos", dice explicando que se vendieron en 2019 en la lonja de Barbate unos 3 millones de euros y en este 2023 tan solo 20.000. Eso no hace sostenible la pesca, a juicio de Inés Domínguez, que reclama indemnizaciones y no ayudas "que no sirven" y que están "mal planteadas". La gerente de la OPP6 de Barbate ha explicado que hay mecanismos para hacer frente a estas indemnizaciones para que los barcos sigan su actividad. "Las ayudas lo único que han hecho es hacer desaparecer la flota andaluza de los mercados y destrozar la economía local", denuncia.