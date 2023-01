San Fernando licita la redacción de su red de aparcamientos 'tácticos'

El Gobierno local de San Fernando ha licitado la redacción de los contratos para redactar los proyectos de la red de estacionamientos tácticos. Esta iniciativa -financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation captados por el Ejecutivo municipal- invertirá cerca de cinco millones de euros en la puesta en marcha de esta red de aparcamientos que seguirán el modelo del que ya se está construyendo en la avenida San Juan Bosco. Para ello, el Ayuntamiento ya ha licitado los primeros contratos para su ejecución, los relativos a la redacción de los proyectos y la dirección de obras por un valor de algo más de 292.000 euros. La alcaldesa, Patricia Cavada, ha resaltado que "los aparcamientos tácticos son una herramienta fundamental para el cambio de movilidad, que es clave en la transformación urbana bajo el nuevo modelo de ciudad en el que estamos trabajando".

A este respecto, ha apuntado hoy que la supermanzana es la piedra angular de la nueva forma de hacer ciudad, que ya recoge el actual Plan de Ordenación Urbana, y precisamente el nuevo Plan es necesario para que establezca ya este sistema de jerarquía de vías básicas y secundarias, y la estructura de las supermanzanas, en los nuevos desarrollos o actuaciones en el suelo ya consolidado. Como ha hecho hincapié la regidora, esa es la gran apuesta para fomentar la proximidad y la movilidad sostenible en la ciudad, con un concepto de ámbito funcional de accesibilidad restringida que implica la transformación y reurbanización del espacio público interior de los barrios residenciales en plataformas unitarias, con espacios mayoritarios para los modos de transporte no motorizados (patín, bicicleta…) y mejoras sustanciales en las condiciones de habitabilidad. La alcaldesa ha adelantado que "a lo largo de 2023 desarrollaremos y aprobaremos el Plan Director de las supermanzanas. Nos gustaría que a lo largo del año 2024 tuviéramos ya una primera fase de implantación progresiva, algunas a modo piloto, para que se vaya entendiendo y para que la ciudadanía vaya acostumbrándose a los nuevos parámetros, y a partir de ahí extenderemos su aplicación". En cualquier caso, ha añadido que "la diferencia básicamente radica en la limitación del vehículo privado en las vías secundarias, el servicio público, la carga y descarga, ya que el residente no se verá afectado, con la diferencia además de que vivirá en un espacio mejor, con menos tránsito rodado, más cómodo y con mayor seguridad. Se trata de invitar a vivir más en el espacio público, en las calles y plazas, fomentando la actividad, las terrazas, la cohesión social (salen más las personas mayores, los niños estarán más seguros, etc.), ya que con la supermanzana se libera el 60 o 70 % del espacio público".

Esta propuesta enlaza también con el cambio esencial en la movilidad de San Fernando que se promueve con la nueva ordenanza, una normativa que avanza en la apuesta de dar un lugar secundario a los vehículos para crear las condiciones que permitan una movilidad amable con las personas y que sea sostenible y luche contra el cambio climático. Esta ordenanza implica una nueva jerarquía de la movilidad que da prioridad al peatón y que organiza el sistema viario para el desarrollo de ejes estructurantes de desplazamiento que permiten reconducir adecuadamente el tráfico en el exterior, en diferentes ejes en anillo, que garantizan la habitabilidad y la centralidad interiores. Y eso será posible gracias a que habrá ejes peatonales, áreas de especial protección, plataformas reservadas y las mencionadas supermanzanas. En definitiva, Cavada ha recordado que para la puesta en marcha de todo este modelo de ciudad es fundamental la red de estacionamientos tácticos de vehículos en superficie, públicos y gratuitos, para facilitar a los visitantes y residentes un aparcamiento fácil desde el exterior y no desde el interior, desde donde comienzan los itinerarios peatonales. Se trata de zonas señalizadas específicamente como parking públicos destinadas a estacionar en rotación a un mínimo de 80 vehículos ubicados en solares públicos o de gestión pública por el Ayuntamiento, adecuados como aparcamientos en superficie o en altura con señalética, divisiones y equipamiento específico para ofrecer un servicio de calidad. O bien espacios que estén en un equipamiento y den servicio a este.