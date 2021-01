San Fernando comienza a redactar el primer Plan de acción para el clima de la provincia

El Ayuntamiento ha encargado ya la redacción del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) cumpliendo así con los compromisos de la Agenda Urbana 2030 y con el Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía, y vuelve a referenciarse en la lucha contra el cambio climático y en la apuesta por la sostenibilidad al ser el primer municipio que da este paso en toda la provincia de Cádiz. Este plan, que también se enlaza con la Agenda Urbana y con la apuesta de San Fernando por el compromiso con el planeta y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una herramienta útil que va a permitir a la localidad dar un salto cualitativo en la forma de afrontar su transformación con medidas a corto, medio y largo plazo. San Fernando, la ciudad del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, muestra así su firme apuesta por la lucha contra el cambio climático. De hecho, el Ayuntamiento isleño se ha adelantado incluso al Plan Andaluz del Cambio Climático de la Junta de Andalucía, que está pendiente aún de aprobación, y que establecerá que los municipios andaluces tendrán que tener redactados sus respectivos PACES en el plazo de dos años.

“El Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de San Fernando es un documento muy importante que plasmará las estrategias, la planificación y las acciones de gobierno que se pondrán en marcha para luchar contra el cambio climático. Unas acciones de gobierno que además serán transversales y en las que estarán implicadas todas las áreas municipales del Ayuntamiento”, ha asegurado la concejala de Acción por el Clima, Claudia Márquez. Márquez ha añadido que “el documento que se va a redactar requerirá un importante trabajo de fondo y será una herramienta fundamental para marcar el rumbo de la ciudad que queremos y las acciones ambientales que llevaremos a cabo para la protección y conservación del medio ambiente”. A efectos prácticos, un ejemplo claro de las mejoras que va a introducir este documento será la capacidad de detectar en cada barrio las necesidades concretas que permitirán actuaciones particulares y en detalle en cada uno de esos ámbitos (como la óptima creación de nuevas infraestructuras verdes y mejora de parques existentes, la relación con los espacios naturales, la planificación de los espacios de sombras o el impulso de subvenciones o/y orientación desde lo público para la implementación privada de medidas de ahorro y eficiencia, etc.). Serán actuaciones que redundarán en la calidad del aire o de las aguas y que buscan, en definitiva, la mejora sustancial de la calidad de vida, adaptándose a la situación actual y poniendo en valor el entorno singular de San Fernando.

El Plan establecerá las líneas básicas para valorar las emisiones de gases de efecto invernadero y plantear una batería de medidas de mitigación específica para el municipio, así como valorar las incidencias futuras en San Fernando ligadas a los cambios ambientales y plantear medidas de adaptación a las mismas. Este documento servirá también como base para la elaboración del Plan Municipal contra el Cambio Climático que todos los ayuntamientos deben tener elaborado en base a la normativa andaluza.

Márquez ha indicado los compromisos de los municipios adheridos al Pacto de las Alcaldías: reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2030; aumentar la eficiencia energética un 27%; aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables un 42%; elaborar un Inventario de Emisiones de Referencia (IER) y realizar una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático. “Todas estas acciones —ha manifestado Claudia Márquez— vendrán recogidas en el PACES de San Fernando”. “Según el informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) de 2019, los gobiernos tienen una década para actuar y revertir la situación que nos aboca en la actualidad a generar cambios climáticos incompatibles con el estilo de vida conocido. De no hacerlo, existen riegos de generar escenarios climáticos sobre los cuales los expertos no pueden proyectar, escenarios incompatibles con la vida humana. Y el reto es que la temperatura global no ascienda a más de 1,5 grados centígrados”, ha señalado la edil para advertir de que “no podemos perder tiempo en nuestra acción desde lo local para luchar contra esta situación y mitigarla en lo posible”.

La concejala ha subrayado que “estos años son decisivos para combatir el cambio climático y este equipo de gobierno se ha tomado muy en serio las políticas medioambientales dedicando concejalías específicas desde las que ya estamos plasmando las estrategias a seguir para combatir el cambio climático, antes incluso de que la propia normativa nos obligue a ello”. Y en este sentido, ha recordado uno de los proyectos estrellas de la Edusi, la creación de un parque urbano en La Magdalena, un parque de vocación metropolitana que se convertirá en el nuevo pulmón verde de la zona este de San Fernando. La delegada ha apuntado que el Gobierno local, en su vocación participativa, involucrará a otros agentes sociales y a la ciudadanía en todo este proceso. Sin ir más lejos, la concejala ha tratado sobre las acciones de gobierno, y aspectos concretos como este Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible de San Fernando, en la mesa de trabajo abierta con Ecologistas en Acción, así como en el Consejo Local de Medio Ambiente.