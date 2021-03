Ruiz Arana reclama a Defensa y a Sanidad "mayor fluidez" en las relaciones sobre la Base Naval

El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, ha reclamado en una carta enviada al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Sanidad información de primera mano sobre la negativa del Gobierno de España al ofrecimiento de Estados Unidos para vacunar al personal laboral de la Base Naval americana de la localidad. Una petición americana para vacunar con dosis de la vacuna de Moderna a 60 trabajadores españoles del Hospital militar que España ha declinado y ha asegurado que la Junta de Andalucía debe hacerse cargo de estas personas y asumirlas dentro de su estrategia de vacunación.

El regidor roteño denuncia que esta decisión no ha sido comunicada al Ayuntamiento por fuentes oficiales de los Ministerios de Defensa o Sanidad, por lo que Ruiz Arana no ha podido dirigirse al personal laboral local de la Base Naval. En este escrito no entra a valorar los motivos que llevan al Gobierno de España a tomar la decisión pero critica que no se le haya informado de la postura: "quiero volver a insistirle en la legítima reivindicación que, como alcalde de Rota, ya le hice llegar en persona durante nuestro encuentro en el Ministerio de Defensa y que mantuvimos el pasado noviembre, donde expresé claramente la necesidad de información de primera mano en relación a los asuntos relativos a la Base Naval y que son asuntos que incumben al pueblo de Rota”, asegura Arana.

Ruiz Arana muestra lealtad institucional y pide a Moncloa una respuesta

Ruiz Arana considera que es importante mantener una relación fluida entre ambas administraciones: considera que esta relación "no puede mantenerse ajeno a la realidad ni basar su conocimiento en informaciones extraoficiales publicadas en medios de comunicación". El regidor de Rota cree que esta bilateralidad no puede conducir a conocer decisiones de Madrid a través de la prensa. Por ello, reitera en la necesidad de contar con información oficial y puntual que poder trasladar a la ciudad.