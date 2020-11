Ortiz denuncia que casi 27.000 gaditanos "siguen a la espera" del Ingreso Mínimo Vital

El diputado nacional del Partido Popular de Cádiz, José Ortiz, ha calificado como “desastrosa gestión” la que el Gobierno de España está haciendo de la gestión del Ingreso Minimo Vital. Ortiz ha apuntado que, según los datos aportados en una respuesta parlamentaria, desde el mes de mayo hasta la fecha actual en la provincia de Cádiz se han registrado 42897 solicitudes de las cuales han sido denegadas 7708 y solamente se han resuelto de forma favorable 8493 es decir sólo un 19%, siendo muchas menos las que se han abonado en las cuentas de las beneficiarios.

Además, según la información aportada por el Ejecutivo aún no se han tramitado 26.696 solicitudes, un 62% del total de las presentadas en la provincia, a pesar de tratarse de una prestación de carácter urgente para que muchas familias puedan atender a sus necesidades básicas que no es otro que el fin del Ingreso Mínimo Vital. Para el diputado popular estos datos demuestran que “el Gobierno no está a la altura de las circunstancias de algo tan necesario en estos momentos y ha lamentado que “tenemos el peor gobierno en el peor momento posible”