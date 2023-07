El sueño de Meïa Santiago siempre ha sido vivir en la ciudad estadounidense y hace cinco años pudo cumplirlo gracias a que fue ganadora de un premio en un festival neoyorquino obteniendo la oportunidad de marcharse a vivir a la Gran Manzana.

Gracias a su triunfo musical, la artista catalana ha podido trabajar con el productor musical Morris Hayes y ha lanzado su nuevo 'single' al que ha titulado "I Can´t Stay Away From You".