María del Carmen Villanueva (AUGC): "El presupuesto de los narcos es ilimitado y nosotros no estamos a su altura"

La AUGC quiere "hechos y no palabras" sobre la seguridad y el refuerzo de los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia de Cádiz. La secretaria provincial de la AUGC, Carmen Villanueva, ha denunciado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz que los narcotraficantes cuentan con las mejores tecnologías: "los policías y guardiaciviles no estamos a la altura de ellos", ha lamentado.

"Si la sociedad no toma conciencia de lo que hay en la calle no va a hacernos caso", lamenta Villanueva que pide diálogo al Gobierno de España. Villanueva cree positivo un complemento para los agentes que trabajen en Cádiz para fomentar la estabilización. La AUGC pide un sistema organizativo diferente para hacer frente: "No se puede hacer frente al narco como una delincuencia común", apostilla.