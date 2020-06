Manuel Fernando Macías: "Medina Global es la joya del Ayuntamiento"

Un estrecho márgen de 36 votos separó a Izquierda Unida y al PSOE en las elecciones de mayo de 2019. La gobernabilidad del municipio protagonizó titulares y tensó la cuerda entre ambas formaciones. Finalmente la formación logró el gobierno en la localidad, a pocas horas de la constitución y proclamación de los alcaldes y alcaldesas de la provincia. Un año después de la constitución del gobierno local, el panorama ha cambiado y mucho: el PSOE de la localidad e Izquierda Unida firmaban en mayo los presupuestos de la reconstrucción social del municipio. 1,6 millones de euros en políticas de empleo en un presupuesto de poco más de 17 millones: es la apuesta más ambiciosa del municipio en su historia y la situación lo merece: tiene uno de los índices del paro más enraizados de la comarca por, entr otros el factor del turismo.

El alcalde del municipio, Fernando Macías, ha explicado en Más de Uno que la relación "no comenzó bien": "teníamos muy claro que no íbamos a incluír a partidos que no fueran de nuestra formación dentro del gobierno de Medina, o gobernábamos solos o no gobernábamos", asegura Macías. "Somos inquilinos de una alcaldía", asegura Macías que cree que el panorama ha cambiado por el intento "sobrehumano" de sacrificar muchos de los proyectos de ciudad en "pro del futuro de la economía del municipio". Por ello han vertebrado unas cuentas "ambiciosas" y que quieren reforzar la cobertura social a las personas.

"Hay ciudades mucho mayores que la nuestra que tienen planes de empleo menores"

Unos presupuestos cuyos puntales son el empleo y la empresa local además de fortalecer los servicios públicos y en especial, Medina Global, la empresa de servicios del Ayuntamiento de Medina Sidonia. El PSOE apoyará así el borrador propuesto por el área económica del gobierno de Medina Sidonia que prevé un aumento importante del gasto social extraordinario para personas en situación de vulnerabilidad, con más apoyo para el almacén municipal de alimentos.

El Ayuntamiento destinará más de 1,6 millones de euros a este capítulo de 14 millones de euros que cuenta en el presupuesto global. De esta cantidad, un millón de euros irá destinado a un plan de empleo para fomentar el sector de la construcción que rehabilitará la Iglesia de Agustín. Además se plantean 240.000 euros para un plan extraordinario de empleo, 132.000 euros para un plan de reactivación comercial para pymes y autónomos que contempla campañas de difusión del comercio local. A todo esto hay que sumarle los 400.000 euros que el gobierno destinará como cada año a la bolsa de empleo municipal.