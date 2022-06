Juan Antonio Delgado (Por Andalucía): "Ahora vamos a poder comparar qué partidos políticos hacen política"

El Parque Genovés de Cádiz ha sido escenario de la presentación de la candidatura con la que la coalición Por Andalucía se presenta a las elecciones autonómicas de Andalucía por la provincia de Cádiz, aunando esfuerzos y voluntades de partidos como Podemos, Izquierda Unida, Más País, Verdes Equo, Iniciativa por el Pueblo Andaluz y Alianza Verde. “La candidatura de la unidad y la generosidad”, como la ha definido la concejala de IU en Cádiz, Rocío Sáez, encargada de presentar el acto y que, aprovechando el símil cadista el día en que la ciudad celebra la permanencia del Cádiz CF en primera división, ha señalado que “las previsiones están para darle la vuelta, los partidos están para ganarlos”.

El cabeza de lista por Cádiz, Juan Antonio Delgado (Podemos), ha dejado claro que “el camino no ha sido fácil, pero la generosidad que hemos puesto entre todas y todos para tener esta candidatura ha sido la clave para tener el principal proyecto progresista y transformador para nuestra tierra”. Delgado ha agradecido los esfuerzos de todos los compañeros que lo acompañan en la candidatura y ha indicado que “desde hoy hasta el 19 de junio tenemos el objetivo de ilusionar y convencer a todos los gaditanos y gaditanas que nos están esperando. El próximo 19J vamos a afrontar unas elecciones históricas. Abrimos un nuevo ciclo político con acento andaluz, en el que se va a decidir qué modelo va a ser elegido para sentar las bases de la recuperación social y economía de Andalucía”. Y ha confrontado dos modelos claramente opuestos: “La alternativa que nos ofrecen las derechas ya la conocemos. Más recortes, menos servicios públicos. Más privilegios a las grandes fortunas, menos para las clases populares. Y, sobre todo, más propaganda y menos soluciones reales para los problemas del día a día” y frente a ello, “una alternativa que sí representa a una mayoría social, que salió a aplaudir a los sanitarios a las ocho de la tarde, una mayoría social que sí eligió vacunarse, y en definitiva, una mayoría social que entiende que sólo con soluciones colectivas podemos alcanzar el desarrollo individual”.

Hizo referencia Delgado a “los problemas del comer” a los que la derecha no ofrece soluciones, “que le pregunten los vecinos y vecinas de Barbate dónde está la revolución verde” cuando se manifiestan durante días y días contra la ruina que supone la construcción de la macro urbanización del Següesal en plena costa, a los vecinos y vecinas de Algeciras dónde está la reducción de las trabas burocráticas cuando solicitan la Renta Mínima de Inserción y no se la ingresan durante meses y meses, y que le pregunten a los vecinos y vecinas de El Puerto de Santa María dónde está la bajada masiva de impuestos en el Centro de Salud Ángel Salvatierra, que ha estado cerrado durante años y años. Todo esto lo puede entender cualquier ciudadano y ciudadana de otras comarcas como la Campiña de Jerez, la Sierra de Cádiz o la Costa Noroeste”. Y señaló, “una mentira repetida mil veces no se va a convertir en una verdad”. “Desde mi vocación de servicio público que ha caracterizado mi vida y que ahora me lleva a presentarme a estas elecciones, queremos resolver los problemas de la gente y hacer que Andalucía sea un lugar en el que valga la pena vivir. No es tiempo de resignación y yo sólo pido a los gaditanos y gaditanas una oportunidad, que nos deis una oportunidad para que podamos transformar nuestra tierra”.