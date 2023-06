José María González: "Cuando escuchas al frutero de tu barrio preocupado por Bildu es que algo pasa que trasciende lo municipal"

LEER MÁS El PP recupera Cádiz: Bruno García será alcalde con mayoría absoluta

8 años han pasado desde que José María González propiciase con Por Cádiz Sí Se Puede en 2015 una alternancia política histórica en la capital de la provincial. El alcalde en funciones de Cádiz volverá al instituto a dar clases y se va con, asegura en Onda Cero, la satisfacción de haber hecho el trabajo.

El gobierno saliente de Cádiz está realizando poco a poco el 'traspaso' de carteras al nuevo ejecutivo monocolor y en mayoría absoluta del PP, algo que dice José María González que "no tuvieron ellos cuando llegaron". En la primera reunión que han mantenido Bruno García, alcalde electo, y González, se habló mucho de fondos EDUSI que es "gran preocupación" de regidor saliente gaditano: "Les hemos querido poner las cosas fáciles", asegura González.

"Que cada uno me recuerde como le de la gana"

José María González se ha reivindicado como una persona honrada "que nunca ha mentido" y ha defendido que ha cumplido "con la palabra dada". Sobre la pérdida de poder político de Adelante Izquierda Gaditana, cree González que se ha cerrado un ciclo político que comenzó en 2015 y cree que "si la preocupación del frutero de tu barrio es Bildu es que algo pasa que trasciende lo municipal".

Recuperar la calle es el desafío: volver a tener mil pies en la calle

González también ha hecho autocrítica: cree que la izquierda no puede perder la calle y asegura que "el no atender a la construcción de una masa crítica en la ciudad para que se entiendan cuales son los problemas y cuales son las soluciones que se dan desde el Ayuntamiento" es algo que no se ha hecho de una forma correcta.