José Ignacio García (Adelante) cree necesario reformular el modelo de planificación hídrica de Andalucía

El portavoz de Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, defiende un cambio de modelo en la planificación hídrica de la región para hacer frente con mejores garantías etapas de sequía. En una entrevista en el programa Más de Uno Bahía de Cádiz, García cree que no hay que levantar las medidas que hay sobre la mesa ya que la situación sigue siendo crítica.

"No nos tenemos que confiar", dice el portavoz de Adelante, que critica las medidas activadas por la Junta que cree que deben ser más ambiciosas. "Hay un problema con el gasto de agua del turismo o el modelo de agricultura", dice José Ignacio García que cree necesario reformar el modelo de planificación hídrica para pensar "en el bien común". "No puede ser que en la Costa del Sol no se puedan llenar las piscinas públicas pero no se pueda tocar las piscinas de los hoteles, estamos convirtiendo a Andalucía en un resort".

El portavoz dice que hay que mantener las medidas de restricción de presión del agua en los municipios, que dice que hay que apretar "las tuercas" no solo a la ciudadanía sino a todos los agentes. También critica la subida de tasa del agua del los Consorcios de Agua en la provincia de Cádiz que dice que es "insolidaria".