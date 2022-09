El ‘ex gran hermano’ Ismael Beiro quiere ser alcalde de Cádiz

El ganador de la primera edición de Gran Hermano, Ismael Beiro, quiere disputar la alcaldía de Cádiz al actual titular, José María González. Lo ha anunciado en una entrevista en El Independiente aunque era 'vox populi' desde hace meses en la capital. El empresario gaditano asegura que a la ciudad "le falta pulso" y defiende su candidatura porque "le duele su ciudad". Se presentará, apostilla, "si movilizo todo lo necesario para poder conseguir cambiar mi ciudad". "Hace falta el compromiso de muchos para cambiar esto aunque si no se dan las circunstancias siempre voy a estar dispuesto a trabajar desde donde sea porque mi ciudad prospere", asegura Beiro a Diario de Cádiz.

En un primer momento, los rumores lo situaban dentro de Andalucía Por Sí, herederos políticos del extinto Partido Andalucista. Pero Beiro amplía la base política a todos los actores necesarios para que lo 'local' también esté presente. "Andalucía Por Sí y el andalucismo tendrá un peso vital dentro del proyecto pero mi intención es ir más allá", defiende reivindicando que el proyecto político que se conforme esté abierto a todos los que quieran participar. "Considero que la derecha y la izquierda están en una pelea permanente para sacar rédito político", defiende Beiro.

Las redes, críticas: "Confío en que los gaditanos sepan qué hacer con este personaje"

En redes sociales la noticia de la candidatura de Ismael Beiro a la alcaldía de Cádiz ha causado estupor, algunos halagos y mucha crítica. Muchos usuarios de las redes sociales le felicitan y le animan a ser el próximo alcalde gaditano, pero otros muchos critican su decisión siendo un personaje televisivo.

Las armas para 'encandilar' al electorado gaditano, que ha tomado entre la alegría y 'la guasa' la noticia de su postulación, pasan por confrontar directamente con el alcalde de Cádiz, del cual considera que "ha tomado decisiones erróneos que han llevado a agravar los problemas q la ciudad tenía y aunque alguno de ellos sean estructurales siempre se pueden encontrar soluciones pero no agravarlos o mirar para el lado". "Personalmente para mi no ha sido un Alcalde efectivo y no doy por aprobada su gestión en la mayoría de los temas concernientes en la ciudad", defiende.