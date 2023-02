Elena Amaya será la candidata del PSOE para Puerto Real: "Contaré con todo mi equipo actual, son unos cracks"

La Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha dado a conocer que optará a la reelección en las próximas elecciones del 28 de mayo para ser elegida de nuevo la regidora del municipio, algo que hace con ganas y optimismo, ya que, considera, que ha hecho los deberes cumpliendo en su gran mayoría con el ‘contrato ciudadano’ con el que se presentó en 2029, el programa electoral, habiendo tenido que gestionar una pandemia mundial que trastocó la vida normal de la ciudadanía y como no, de las instituciones. “Este 2023 vuelvo a presentarme como candidata a la Alcaldía de Puerto Real, siendo la primera legislatura en la que el PSOE gobernamos los cuatro años seguidos, en la que nos hemos encontrado muchas sorpresas en los cajones, que desgraciadamente nos han atado de manos para gestionar muchas cosas, pero que, gracias a la capacidad de trabajo, dialogo y esfuerzo de los ediles que forman mi gobierno, hemos sacado adelante diversos asuntos, pudiendo transformar y hacer avanzar a nuestro pueblo, sin olvidarnos de la gestión, imprevista, de una pandemia mundial y una guerra que no nos ha dejado indiferentes a nadie, y que aún así hemos conseguido, como decía, sacar numerosos proyectos adelante” afirmaba Amaya.

Además de diversas sorpresas económicas que perjudicaban del Ayuntamiento, sentencias que no se cumplían, heredado todo de gobiernos anteriores, el equipo liderado por Elena Amaya, ha conseguido en estos últimos años, revitalizar un pueblo, que por falta de un proyecto viable de los otros partidos que gobernaron la ciudad, se fuera cada vez a menos; En estos cuatro años, con Amaya gestionando, Puerto Real ha ido a más, ha cambiado a mejor, creciendo y avanzando, volviendo a ser territorio para jóvenes, más habitable y mejor para todas y todos y ha vuelto a tener proyectos de futuro siendo atractivo para inversionistas, tal y como se ha evidenciado en este último año con los diversos anuncios de proyectos que traerán empleo para nuestro municipio. Es evidente que solo en estos cuatro años de gobierno no se puede arreglar más de dos décadas de abandono que ha sufrido nuestro pueblo, por eso, porque estamos solucionando esos problemas, vamos a solucionar los que faltan; porque tengo en la cabeza las necesidades de mi municipio y de la ciudadanía, he decidido volver a dar este paso al frente, con ilusión, con proyecto y con muchas ganas, porque Puerto Real merece un equipo como el que tiene el PSOE, que sabe gestionar, que tiene capacidad y que es solvente” finalizó Amaya.