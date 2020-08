Elena Amaya recibe al Comité de Empresa de Navantia Puerto Real

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha recibido al Comité de Empresa de Navantia Puerto Real para analizar las diversas cuestiones que afectan a la plantilla de los astilleros puertorrealeños. A la reunión ha acudido la presidenta del comité, Margarita Forné, y otros miembros de la representación de los trabajadores de la factoría. El objetivo es analizar información de primera mano sobre las cuestiones que afecten a la plantilla de los astilleros a través de sus representantes.

Durante el transcurso de la reunión Forné ha hecho entrega de una carta de agradecimiento por la colaboración decisiva del Ayuntamiento la consecución del BAM IS y el apoyo recibido por el Comité. Ambas han hablado sobre los próximos pasos a seguir para la consecución de más carga de trabajo, así como de la defensa de los derechos de todas las personas trabajadoras de la plantilla y de la industria auxiliar.

Por su parte la regidora puertorrealeña ha reiterado la colaboración municipal a la representación de los trabajadores y ha aprovechado para felicitarles por "la vía democrática adoptada para acabar con el reciente conflicto" de los trabajadores del metal. Amaya cree que el esfuerzo y la posición tomada por el comité de empresa de Navantia Puerto Real "supone un ejemplo de que los problemas se resuelven con voluntad, democracia y participación, y no con enfrentamientos que no conducen al objetivo común, que no es otro que la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla y de la industria auxiliar."