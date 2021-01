Eléctrica de Cádiz no repercutirá la subida de la luz en sus clientes

La comercializadora municipal Eléctrica de Cádiz informa de que no va a repercutir a su clientela en su factura eléctrica el aumento del precio de la electricidad que se está registrando en los primeros días de enero de 2021 en el mercado mayorista. La compañía eléctrica aclara a los y las clientes de Eléctrica de Cádiz que pagan un precio fijo por la electricidad que se establece trimestralmente, por lo que no se aplican las subidas del mercado de manera directa. “La mayor parte de los clientes y clientas de Eléctrica de Cádiz tienen sus contratos asociados a precios estables, en tanto el mercado lo permita, revisándose trimestralmente su evolución, por lo que el precio de la energía no varía por movimientos puntuales del mercado” señala la compañía. En consecuencia, los precios de la energía y de la potencia contratada que se reflejarán en la factura eléctrica del mes de enero y de febrero serán los mismos de 2020.

Desde Eléctrica de Cádiz se estima que los precios actuales del mercado mayorista de electricidad (Pool) donde se han registrado subidas son coyunturales y que en las próximas semanas deberían volver a normalizarse, por lo que no repercutirá la subida. Sin embargo, la compañía aclara que “debido a las bajas temperaturas, es posible que una parte de las familias estén consumiendo más energía de lo habitual para calentar sus viviendas, y por tanto, el coste de la factura de enero se vea incrementado. Pero en el caso de los clientes y clientas de Eléctrica de Cádiz, el incremento sólo será el procedente de un mayor consumo, no por un aumento de los precios”. Si los precios actuales del mercado mayorista se mantuvieran anormalmente altos durante todo el mes de enero y de febrero, entonces la compañía sí que se vería obligada a revisar precios. No obstante, en dicho caso, se comunicaría a las clientas y clientes con la debida antelación.