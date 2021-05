Desestimado el recurso contra el alcalde de Cádiz por colocar la bandera LGTBIQ+ en la fachada del Ayuntamiento

LEER MÁS La Fundación de la Mujer propondrá a los institutos iniciativas para prevenir la LGTBIFobia entre adolescentes

La concejala de Feminismos y LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, muestra su satisfacción por la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que desestima el recurso de apelación interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos contra el auto dictado el pasado 30 de diciembre de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz confirmándola en todos sus extremos. Cabe recordar que la Asociación de Abogados Cristianos emprendió el pasado mes de junio acciones legales contra el alcalde de Cádiz, José María González, por colocar la bandera LGTBIQ+ en la fachada de la Casa Consistorial con motivo de la Semana del Orgullo LGTBIQ+. Y tras esa denuncia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Cádiz ordenó, como medida cautelerísima, la retirada de la bandera.

Según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial, “no se aprecia la existencia de un resultado injusto, es decir, perjudicial, puesto que, la ‘bandera’ que se denuncia no es una bandera que represente a determinado colectivo excluyente, como sí lo sería la de un partido o de una ideología, sino una tendencia sexual que se da en todos los ámbitos políticos, ideológicos, sociales, raciales, etcétera, con lo cual no existe una vulneración del derecho de nadie, ni una merma de la objetividad política de la institución que enarbola la bandera”.

"A los colectivos de extrema derecha les molesta una bandera inclusiva"

Garrón celebra esta decisión judicial aunque lamenta que “se haya tenido que llegar hasta aquí porque a colectivos de extrema derecha y conservadores les moleste una bandera inclusiva que simboliza la diversidad y la libertad de un colectivo históricamente oprimido”. “Aún queda mucho camino por recorrer y en ello estamos, desde el Ayuntamiento gaditano seguiremos posicionándonos a favor de la inclusión, la diversidad y la libertad y contra el discurso del odio”, ha apuntado la edil.