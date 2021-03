Derogada definitivamente la tasa consorcial de recogida de basuras a partir de 2021

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado la derogación definitiva de la ordenanza de la tasa consorcial que cobraba el Consorcio de Residuos de Cádiz desde el año 2021 hacia adelante. Una tasa consorcial que se cobraba en diversos municipios de Cádiz para financiar el servicio de transferencia, transporte y tratamiento de residuos en los que llevasen sus residuos a la planta de Miramundo, entre los que se encuentran San Fernando, Chiclana y Puerto Real.

Una derogación que no afecta a los pagos pendientes del 2016 hasta el 2020 ya que los servicios se han prestado. Juan Carlos Ruiz Boix, presidente del Consorcio, explica en Onda Cero que las obligaciones pendientes continúan en vigor para los Ayuntamientos pero no para la ciudadanía: Ruiz Boix señala que no se le cobra a los vecinos de forma directa ya que se asumen desde los ayuntamientos con sus fondos municipales y no se le repercutirán en los recibos futuros.

Solo habrá una tasa y no dos

Tampoco se contempla la devolución de las tasas pagadas ya por la ciudadanía ya que el servicio está ya prestado, aunque la tasa haya sido derogada. A día de hoy son los propios ayuntamientos los que han establecido sus propias tasas de recogida de residuos, que son las que paga ya directamente el ciudadano -por ejemplo, en algunos casos como Puerto Real ya se paga de forma bimensual-.