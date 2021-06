Cuatro historias de una vida dedicada a la industria gaditana

Más de quinientas personas han recorrido hoy las calles de Puerto Real y Cádiz reivindicando un claro mensaje: Airbus Puerto Real debe seguir abierto para continuar siendo un pulmón de la industria de la comarca. Convocada por CGT y secundada por más de 20 organizaciones sindicales, obreras y sociales, han marchado hasta Cádiz a través del puente de la Constitución de 1812. La principal presencia política ha sido la de José María González, alcalde de Cádiz, acompañado de representantes del Gobierno de Cádiz y parlamentarios andaluces.

Es la segunda manifestación en menos de 24 horas: el jueves el Comité de Empresa al completo volvió a celebrar acciones conjuntas. De hecho, han convocado una gran manifestación por las calles de Cádiz el próximo 1 de julio en la que esperan que la participación sea masiva: el mensaje de que el problema de la industria gaditana trascienda a toda la sociedad como un problema de futuro es clave para los organizadores.

Hoy en Más de Uno Bahía de Cádiz hemos conocido historias sobre la industria gaditana.

Juan Carlos, más de 30 años trabajando en Airbus

Juan Carlos lleva más de 30 años trabajando en Airbus. Lo considera su casa: es uno de los trabajadores que vieron el traslado de la antigua CASA, en el barrio de Puntales en Cádiz, hasta Puerto Real. "Ahora nos dicen que la empresa no tiene futuro y no nos dicen si hay futuro en la planta de El Puerto", reflexiona este trabajador que entró en la compañía cuando tenía 20 años. Uno de los antiguos becarios que, sobre un posible traslado, cree que "si no hay más remedio" lo aceptaría "porque es el pan de su casa". A él le preocupa sobre todo la industria auxiliar: "Si nos trasladan a El Puerto, la industria auxiliar sufriría", reseña.

Miguel, siete años trabajando en Airbus

Miguel lleva siete años en la compañía: ha señalado que la situación que viven a día de hoy le afecta en todos los ámbitos. Y es que es el único sueldo que entra en su hogar. Este empleado cree que si el traslado hubiera sido la última opción "no se hubieran opuesto" pero cree que el problema está en la industria auxiliar de la comarca que da de comer a casi dos mil empleados y empleadas. "Por cada trabajador de Airbus hay cuatro o cinco de la auxiliar", señala. Este trabajador es residente en Puerto Real y cree que el cierre de Airbus sería un durísimo golpe para la ciudad: tiene muchos amigos que trabajan en empresas relacionadas con Airbus y cree que si pierden sus empleos, el problema se trasladaría al tejido social de esta ciudad.

Virginia, familiar de trabajadora de Airbus

Virginia vive en San Fernando y es hermana de una trabajadora de Airbus. Ha acudido a la manifestación con familiares: cree imprescindible encontrar una solución para este conflicto. No es la única persona que conoce que trabaja en el sector: el problema de Airbus Puerto Real se extiende por toda la Bahía de Cádiz y apunta de nuevo a la problemática que puede ocasionar este posible cierre en los pequeños comercios. "No podrían subsistir", asegura haciendo una reflexión sobre el empleo en la comarca: "No podemos vivir solo del turismo, necesitamos más", asegura.

Pedro, trabajador de una empresa auxiliar de Airbus

Pedro es uno de los trabajadores de una empresa auxiliar de Airbus con sede en Cádiz. Más de 200 empleados y empleadas confluyen en esta empresa que teme por el cierre de la compañía en la comarca. "Hoy debíamos estar aquí", reivindica este empleado que pide conservar "un empleo digno". En su empresa trabajan con el A320 y el A350, por lo que el cierre "nos acabaría afectando". Pone el foco en la política: "No nos defienden como deberían", denuncia Pedro que no entiende qué pasa en la industria gaditana que "siempre acaba siendo foco de noticias negativas". "Ya hemos perdido Visteón, hemos perdido Tabacalera...hay que poner pie en pared", reivindica.