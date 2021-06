José María González: "Es hora de tomar decisiones que no comprometan a los gaditanos"

El Gobierno de Cádiz ha secundado la huelga general convocada hoy por el sindicato CGT y la movilización que ha recorrido hoy la capital y Puerto Real y ha cortado el puente de la constitución de 1812. Su alcalde, José María González, se ha congratulado hoy en una entrevista en directo en Más de Uno Bahía de Cádiz de la afluencia de personas a la manifestación que ha terminado en el parque de El Aviador, antiguos terrenos de CASA en la capital.

El regidor gaditano ha invitado a la ciudadanía a sumarse a las acciones que se desarrollarán el 1 de julio en la capital y que apunta que será masiva, con la convocatoria de CGT, UGT y CCOO. González cree que está en juego "el paradigma laboral de toda Andalucía": "Es la hoja de ruta que tienen marcada para la región", asevera diciendo que "no se resignan". "Yo no se si se va a cerrar Airbus o no: los capítulos finales de esta historia se están escribiendo ahora con la gente en la calle", recalca el regidor gaditano que ha reseñado que "los trabajadores están luchando como jabatos para no perder el pan para sus familias".