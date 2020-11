Cavada pide la paralización del desalojo de 'La Casería' y un proceso participativo ciudadano para decidir su futuro

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha pedido que se paralicen de inmediato los expedientes iniciados por la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico para desalojar las instalaciones en zona de dominio público de la playa de la Casería, al tiempo que ha trasladado su malestar y preocupación por esta situación y ha pedido que se reconduzca de la mejor forma posible. La regidora ha dejado muy claro que “el Ayuntamiento nunca ha estado conforme con este procedimiento y en cómo se están haciendo las cosas, y así lo hemos advertido de forma reiterada al técnico al frente de Costas cuando se ha analizado este asunto”. “Siempre hemos dicho que la regeneración de la playa de la Casería es un proyecto que lleva décadas esperando, y que merece un análisis más profundo porque, sin duda, estas no son las formas de encararlo, ni de iniciar la recuperación de un espacio tan emblemático y singular como este”.

Cavada ha insistido en que “con Costas ya hemos hablado reiteradamente de esto, no es un asunto nuevo, y en todas las ocasiones les hemos trasladado que desde el Ayuntamiento solo se entiende la regeneración y puesta en valor de la Casería en el marco de un proceso pacífico y consensuado en el que participen todas las partes, y del que salga la decisión conjunta de cómo avanzar”. En este sentido, la alcaldesa ha hecho hincapié en que “todo esto hay que tratarlo con vecinos y vecinas, con empresarios de la zona, y todos juntos desarrollar y diseñar la mejor actuación posible”. “Lamento enormemente cómo se han producido estos hechos, con la notificación de expedientes y con una actuación en la que el Ayuntamiento no solo no coincide, sino que ni siquiera ha estado de acuerdo en colaborar”, ha añadido la primera edil, que ha apuntado que “cuando en su momento se nos pidió que fuera la Policía Local y el Ayuntamiento los que asistieran en las diligencias previas al inicio de los expedientes volví a trasladar que no estamos conformes ni en las formas ni en los tiempos, y que no lo íbamos a llevar a cabo”.

Del mismo modo, Cavada ha informado de que “hoy mismo he trasladado al subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, y a la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, mi malestar con este asunto y les he vuelto a reiterar que se paralice el procedimiento y que seamos capaces de buscar una fórmula de desarrollo de esta zona que nazca del diálogo y del consenso de todas las partes”. Cavada ha finalizado afirmando que “podemos coincidir en la necesidad de un desarrollo de la zona, de que hay que realizar inversiones que regeneren la Casería, pero, desde luego y en ningún caso, eso no se puede hacer en contra de todos. El desarrollo urbanístico no se puede hacer en contra de las personas”.