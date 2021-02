La carpa para pruebas Covid instalada junto al centro de salud, "una tomadura de pelo" para el PSOE

El PSOE de Puerto Real ha criticado la instalación de una carpa en el centro de salud de la ciudad que, según los socialistas, servirá como lugar de espera para las personas que se hayan hecho una prueba diagnóstica de coronavirus fuera del recinto sanitario. Los Socialistas de Puerto Real denuncian que las demandas de un punto auto-covid en el municipio como sí que hay en otros puntos de la geografía y un cribado masivo no han sido escuchadas.

El lunes 8 comenzará a darse uso a esa carpa que la Junta ha colocado en Puerto Real, pero los socialistas denuncian que nadie ha comunicado para qué se usará dicha instalación y con qué fines, por lo que han solicitado una reunión con la Junta de Andalucía con el objetivo de exponerles las necesidades que tiene el municipio y lo que, a su juicio, se necesita: un punto covid efectivo y un cribado masivo.

"La Junta hacre creer que con una carpa se puede solucionar algo que es un problema grave que causa perjuicios a comercios, bares y demás economía de la que dependen muchas familias"

“Por desgracia y al estarlo dilatando en el tiempo, por capricho único de la Junta del Partido Popular y Ciudadanos, hace que más gente asintomática pueda seguir contagiando en nuestro municipio y no revertir los datos ya que no se conoce quien sin síntomas está transmitiendo el virus, sin embargo colocan una carpa para que los contagiados o las personas con síntomas se hagan allí las pruebas y no entren al recinto físico, un simple lavado de imagen para aparentar gestión” apuntan desde el PSOE de Puerto Real que considera que la Junta "está dando a la espalda a Puerto Real y tomando el pelo a la ciudadanía".