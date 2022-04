Carmen Sánchez (PP) llama "fascista" al alcalde de Cádiz: "Lo denotan sus comentarios y sus actos"

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha señalado hoy que se siente “escandalizado con la falta de respeto del primer edil por los gaditanos”, en referencia a las declaraciones del alcalde en un acto ayer en las que literalmente señaló que “al que no le guste (desacralizar espacios —en referencia al cambio de nombres en las calles—) que se empadrone en otra ciudad”.

Juancho Ortiz señaló que el hecho de “que Kichi mande a los gaditanos que no piensan como él a empadronarse en otra ciudad da idea del fascista que tenemos de alcalde. Lo venimos diciendo desde hace años; no tiene la más mínima intención de gobernar para todos los gaditanos. No solo ignora, sino que desprecia y persigue a todo el que no piensa como él. Este es solo un ejemplo, pero se ha visto en todas las facetas de la vida municipal, desde el desprecio al principal partido de la oposición, y por tanto a quienes lo votan, hasta la persecución a las asociaciones de vecinos, sociosanitarias, etcétera”.