Desde hoy la ciudad de Cádiz ya tiene presupuestos en vigor. El voto de calidad del alcalde de Cádiz, José María González, ha servido para desatascar el empate a 13 producido en la sesión Plenaria extraordinaria celebrada esta mañana por vía telemática en torno a la estimación o no de las cuatro enmiendas a las cuentas municipales. Unas enmiendas que han sido votadas en su totalidad y no por puntos, como había solicitado la oposición, por, asegura González, "seguridad jurídica". Así, con la desestimación de las enmiendas el presupuesto ha sido inmediatamente aprobado por parte de la Corporación municipal y puesto inmediatamente en vigor. El voto del concejal no adscrito, Domingo Villero, a favor de la desestimación de las enmiendas, ha sido determinante para que el regidor gaditano hiciera valer su voto y desbloquear la situación.

Estas cuentas incluyen el inicio del Museo del Carnaval, el Teatro Pemán y los Depósitos de Tabacalera y reflejan un aumento importante en el gasto de Servicios Sociales en 2,5 millones de euros y aumenta en nueve millones de euros su cuantía global alcanzando los 155 millones de euros. Posteriormente dará comienzo la sesión plenaria ordinaria de este mes de agosto. El Equipo de Gobierno elevará al Pleno ordinario correspondiente al mes de agosto que se celebrará por vía telemática una serie de propuestas entre las que destaca el apoyo a las universidades públicas andaluzas ante la insistencia de la Junta de Andalucía a recortar la financiación de éstas en plena crisis económica derivada de la pandemia del Coronavirus. También se llevará una moción para sustituir el nombre actual de la Avenida Juan Carlos I por el de Sanidad Pública y la determinación de declarar el calendario de fiestas locales.