Cádiz presenta a los colegios la propuesta del Programa de Deporte Escolar para el próximo curso

El concejal de Deportes, José Ramón Páez, se ha reunido hoy con responsables de los colegios de la ciudad para presentarles la propuesta del Programa de Deporte Escolar para el curso 2021/2022 y que, según ha avanzado, plantea recuperar los dos cursos que no han podido beneficiarse de este programa a causa de la pandemia. De esta manera, en lugar de abarcar alumnos y alumnas de Primero a Cuarto de Primaria, también beneficiará a aquellos que cursan Quinto y Sexto. Según ha explicado Páez, a la reunión han asistido los directores de todos los colegios, así como algunos profesores de Educación Física y una representación de la Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado.

Al objeto de beneficiar también a aquellos alumnos y alumnas que no han podido disfrutar de este programa a causa de la situación sociosanitaria provocada por el Covid-19, se plantea incluir a los cursos de 5º y 6º, aunque ello suponga “un esfuerzo económico importante para el IMD”, que debe asumir un contrato mayor para el transporte de los menores y adquirir neoprenos y materiales necesarios para éstos. Esta ampliación supone también una modificación en los horarios escolares y en la movilidad del alumnado, motivo por el que los responsables de los colegios dispondrán hasta el martes de plazo para estudiar la propuesta y consensuarla. Una vez cerrada, se llevará la propuesta definitiva del Programa de Deporte Escolar al Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes para su aprobación.

El concejal ha señalado que la propuesta inicial contempla que el alumnado de Primero y Segundo practiquen natación, mientras que los de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto se centrarían en las actividades de raquero y catamarán. Finalmente, ha incidido en que la idea de este programa es que “los alumnos y alumnas no pierdan el contacto con la vela, con las embarcaciones, con el mar y con la náutica”, haciéndose un esfuerzo superior para incluir a aquellos que no pudieron beneficiarse en los dos cursos anteriores, ya que “somos conscientes de que hay familias que no tienen oportunidad de ofrecer este primer contacto con la vela y con el mar si no es a través de un programa gratuito como el que organiza el Ayuntamiento a través del IMD”.