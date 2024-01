El Ayuntamiento de San Fernando celebrará San Antón el próximo domingo 21 de enero en el Parque Almirante Laulhé.

“Los animales conviven en nuestros hogares como parte de nuestra familia y es ahí, en la necesaria toma de conciencia de que son seres vivos y sintientes y no juguetes o cosas, en donde queremos seguir incidiendo con distintas acciones y medidas, precisamente en la línea de lo que señala y recoge” la Ley de Bienestar Animal, explica María José Foncubierta, concejala de Bienestar Animal. En concreto, bajo el paraguas de mensajes como “Estas patitas están hechas para saltar alto y lejos”, “ni me fabriques ni me compres” o “adiéstrame con amor y juegos”, la campaña incidirá en algunos aspectos concretos como en la obligación legal de identificar con microchips a perros, gatos y hurones o la prohibición de la venta directa de animales por internet o el uso de collares de descarga y ahogo. “Desde el Ayuntamiento, y de la mano de las distintas protectoras y entidades, venimos trabajando desde hace años en distintos frentes que permitan que la nuestra sea una ciudad inclusiva también para nuestras mascotas.

El próximo día de San Antón se desarrollará la cuarta marcha solidaria de perros que el Ayuntamiento organiza desde el año 2020 y que, a partir de las 10.00 horas, recorrerá distintas calles de la ciudad. Un pase de perros en adopción, un concurso de mascotas o la tradicional bendición de los animales a cargo del párroco de la iglesia de San José Artesano son otras de las actividades previstas en el Parque Almirante Laulhé, en el que se instalarán 20 carpas para que las distintas protectoras y entidades animalistas den a conocer a la población isleña su trabajo diario.