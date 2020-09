El Ayuntamiento se reúne con representantes de AMPAs de centros públicos para analizar el inicio del curso escolar

La concejala de Enseñanza, Ana Fernández, y el concejal de Urbanismo y Mantenimiento Urbano, Martín Vila, se han visto este mediodía con representantes de casi todas las AMPAs de los colegios públicos la ciudad y de la Flampa Gades tras la petición por parte de éstas de una reunión con el Equipo de Gobierno para analizar y valorar el inicio del curso escolar y trasladarle sus preocupaciones. Entre esas preocupaciones, destaca la falta de confirmación por parte de la Junta de Andalucía de la realización de las pruebas PCR a las monitoras del aula matinal y del comedor escolar. Esta preocupación la comparte también el Gobierno municipal, como ha señalado la edil Fernández: “A pesar de que todo el personal docente y el personal no docente perteneciente al Ayuntamiento, como limpiadoras, conserjes y personal de mantenimiento, se han hecho la prueba para la detección del coronavirus, no hay confirmación de que la Administración autonómica vaya a realizar PCR a las monitoras, por lo que compartimos con las AMPAS su preocupación, puesto que ese personal va a entrar a trabajar en los centros la semana próxima y por el momento no hay constancia de la realización de dichas pruebas”. “Es por ello -añade- que reclamamos a la Junta que realice las PCR a las monitoras escolares, con objeto de garantizar que los centros educativos sean espacios libres de Covid”.

La concejala ha explicado a las personas asistentes a la reunión cómo se ha organizado desde el Ayuntamiento el refuerzo de la limpieza en los colegios, y se ha puesto de manifiesto la necesidad de que todos los representantes municipales en los Consejos Escolares -tanto del Equipo de Gobierno como de la oposición- acudan tanto a las reuniones de los Consejos Escolares como a las de los Consejos Covid dada la situación y la importancia de la toma de decisiones respecto a la seguridad en los centros. Asimismo, dado el buen clima y entendimiento existentes durante este encuentro se ha planteado la temporalización de reuniones como ésta cada trimestre, por lo que se ha acordado celebrar una nueva con todas las AMPAs a principios de diciembre, con objeto de analizar el desarrollo de este curso escolar 2020-2021, marcado por la pandemia de la Covid-19. Por último, se ha hablado de retomar la red de caminos escolares seguros, puesta en marcha el pasado curso por las delegaciones municipales de Enseñanza y Movilidad, y que quedó paralizada con motivo de la pandemia. “La intención es volver a poner en marcha este proyecto con las cuestiones que se requieran y las medidas de seguridad pertinentes, pues tiene sentido continuarlo. Así que nos hemos comprometido a recuperarlo”, ha apuntado Ana Fernández.