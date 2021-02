El Ayuntamiento reduce la zona azul hasta las dos de la tarde

El Servicio Público de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de vehículos en las vías públicas (O.R.A.), la llamada zona azul, va a reducir a partir de mañana día 9 de febrero su horario para seguir adaptándose a las circunstancias sanitarias actuales y reducir en lo posible la movilidad de los ciudadanos ciudadanas, siempre con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus y evitar los contagios. De esta forma, el horario de la prestación de la zona azul en San Fernando será de 9.00 a 14.00 horas quedando excluido el horario de tarde hasta que la situación no mejore y el número de contagios descienda en la ciudad. El concejal de Movilidad, Francis Posada, ha destacado que esta nueva medida viene a reforzar lo que ya se hizo anteriormente, cuando se adaptó el horario a las 18.00 horas coincidiendo con el cierre de comercios y hostelería, con el objetivo de reducir lo máximo posible la movilidad y que solo se hiciesen los desplazamientos estrictamente necesarios.

Con esta nueva reducción, el Ayuntamiento está demostrando su responsabilidad para aplicar todas las medidas pertinentes para frenar el avance del virus. Como ha explicado Posada, “es necesario que todos y todas rememos en la misma dirección, y no vamos a relajar las medidas puestas en marchas hasta que, entre todos, logremos mitigar esta situación”. Hay que recordar que actualmente está vigente la reducción de horarios de este servicio del ORA hasta las 18.00 horas, cuando se decretó el pasado 21 de enero al pasar la ciudad a nivel 4 del Estado de Alarma. El Consistorio ya ha dado traslado de esta decisión a la empresa Dornier, concesionaria del Servicio de O.R.A, para que tome las medidas oportunas para retomar el servicio, así como a la Policía Local. Hay que recordar que todas las máquinas expendedoras de los tickets del ORA contarán con un cartel informativo recordando a la ciudadanía que nadie será multado pasadas las 14 horas y que no hay que abonar el servicio después de ese periodo, ya que reprogramar cada una de ellas es un trámite costoso y que no tendría aplicación inmediata.