El Ayuntamiento inicia la tercera edición del Programa Municipal de Actuaciones Socioeducativas

La concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, y el responsable técnico del programa, Rafael Martínez, han presentado en rueda de prensa la tercera edición del Programa Municipal de Actuaciones Socieducativas, una edición adaptada a la situación de pandemia provocada por el Coronavirus y que cuenta con novedades como el incremento del refuerzo escolar o el seguimiento a las familias usuarias ante posibles escenarios de confinamiento. Helena Fernández ha señalado que “hace tres años que el Ayuntamiento decidió asumir con fondos propios este programa después de que la Junta de Andalucía eliminara su financiación ante la trascendencia y la importancia de seguir trabajando con las familias usuarias y la mejora de las relaciones familiares para evitar situaciones de vulnerabilidad”. Un programa que “en la edición anterior supo enfrentarse al reto del confinamiento gracias a la profesionalidad y a la vocación del personal que trabaja en él ya que supieron suplir la presencialidad con talleres on line, envío de material lúdico educativo para los niños y niñas y atención continuada”.

Fernández ha avanzado que esta edición y “teniendo en cuenta la actual situación sanitaria, hemos hecho un gran esfuerzo económico por seguir con este programa y poder adaptarlo ante posibles escenarios de confinamiento”. En este sentido, se seguirán contando con el mismo personal (un coordinador, dos monitoras y cinco docentes) que tendrán un aumento del 30% de la jornada para incrementar el refuerzo escolar. “El pasado confinamiento fue especialmente duro para las familias que no disponían de recursos tecnológicos ni de internet y aumentó la brecha digital entre el alumnado por lo que se hace necesario reforzar las clases particulares para ir reduciendo este distanciamiento que ahonda en la diferencia”. “Desde el Ayuntamiento hemos tenido muy claro que no podemos dejar a nadie atrás en esta crisis social, económica y sanitaria y por eso debemos ser más constantes en este tipo de programa en el que no solo se benefician los niños y niñas sino toda la familia, ya que el trabajo es conjunto. Programas como éste nos permiten intervenir en las relaciones familiares desde un contexto de ocio y de apoyo educativo que contribuyen a mejorar los hábitos de convivencia”, ha añadido la concejala. Todas las actividades y programas se realizarán siguiendo un estricto protocolo de medidas anticovid, con reducción de ratios y con alternativas programadas para los posibles escenarios que se nos plantea.

El coordinador del programa, Rafael Martínez, ha explicado que se seguirá trabajando tanto en la zona suroeste de la ciudad (barriada de La Paz, Guillén Moreno y Cerro del Moro) como en la zona centro principalmente en los barrios de El pópulo, Santa María y San Juan. Se han realizado cambios estructurales para adaptar el programa a las necesidades actuales. En esta reformulación de la propuesta, cada menor asistirá al recurso tres veces por semana al pack ocio+apoyo, permaneciendo en el centro dos horas y 15 minutos, participando en ese intervalo de tiempo de los dos recursos. “Nos aventuramos a predecir que esta fórmula facilitaría la logística a las familias y por extensión, la satisfacción con el Programa y una mayor participación. Además, cada participante asistirá un tercer día a recibir una sesión más de apoyo escolar”, ha detallado. Para poder implementar esta nueva fórmula y aumentar las horas de atención de clases de apoyo con el fin de dar respuesta a las necesidades detectadas, se ha aumentado en tres horas la jornada semanal de las cinco docentes del programa. Pasando de las 10 horas de dedicación del curso pasado, a las 13 que para este se plantean. Se vuelve a ofrecer el Programa como un pack indivisible Ocio-apoyo. “Estimamos que este planteamiento favorece una mayor y más eficaz coordinación intra y extra-programa. Además, por las experiencias anteriores con ambas fórmulas, todo parece indicar que se genera un mayor compromiso y adhesión en las familias a la dinámica del Programa en su conjunto, cuando el recurso se ha ofrecido como uno solo”. Las plazas disponibles -habrá una reducción de las ratios en casi todos los grupos por motivos de limitación de los espacios físicos-, serán siempre de prioridad para los casos que provengan de otros programas de Asuntos Sociales.

Desde el inicio y tanto desde el recurso de Ocio como desde el de Apoyo Escolar, se invertirá dedicación y esfuerzo para que parte del trabajo se realice a través de plataformas digitales de comunicación, con la idea de hacer pedagogía en el uso de estos medios en previsión de posibles y futuras situaciones de aislamiento o cuarentena de grupos, clases, colegios…