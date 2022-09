El alcalde de Cádiz pide unión de la Bahía de Cádiz para "defender la industria"

El alcalde de Cádiz, José María González, ha vuelto a llamar a las distintas administraciones, instituciones, agentes sociales y sociedad civil a conformar un frente común “en defensa del tejido industrial y el empleo digno y de calidad en la Bahía gaditana”. Asimismo, el regidor gaditano ha subrayado la necesidad de acceder a los fondos europeos y ha instado a las administraciones que los gestionan a estudiar las propuestas que se les están presentando para poder poner en marcha proyectos en la zona y que negocios como el aeronáutico o el naval no se queden solo en el norte del país.

Así lo ha expresado González en una rueda de prensa ofrecida junto al coordinador de la asociación civil ‘CR-9. Acción Bahía de Cádiz’, Pedro Castilla, tras mantener un encuentro con representantes de dicha asociación, representantes de los trabajadores y trabajadoras de Airbus y de la Coordinadora de Trabajadores del Metal para analizar la situación actual y futura del sector industrial en la Bahía de Cádiz. Según ha explicado, en dicha reunión se ha vuelto a poner sobre la mesa la “dramática situación que atraviesan la industria aeroespacial y naval de la Bahía si se comparan con el norte y el Levante español”. Igualmente, también se ha incidido en la “imperiosa necesidad de que todas las administraciones, independientemente de quien las esté ocupando, hagamos un frente común en defensa del interés general, del tejido industrial y el empleo de calidad”.

“Tenemos la obligación de legar a las generaciones futuras un tejido industrial fuerte, evitar que se siga desmantelando y condenarlos a un empleo precario o a emigrar de su tierra para poder tener un trabajo digno. No podemos permitir que se vaya el talento, que se pierda ni una sola empresa, ni un solo contrato y ni un solo empleo más en el sector”, ha abundado el alcalde. Asimismo, ha defendido que “esta tierra tiene todo el potencial, tiene profesionales cualificados, tiene ideas y proyectos, tiene talento y todos los ingredientes que hacen falta para no quedarse atrás, para salir del furgón de cola y ser un verdadero motor. Pero de nada sirve si no se acompaña de los recursos económicos necesarios y de la voluntad de las administraciones que los gestionan”. De hecho, en la reunión se ha incidido en la necesidad de acceder verdaderamente a los fondos europeos en el sur de España, ya que “si tenemos la oportunidad de acceder a ellos, tendremos la posibilidad de salvar Airbus y a nuestros astilleros, y de lo contrario el negocio se quedará solo en el norte de España”.