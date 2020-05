Los municipios de Cádiz se preparan para el pistoletazo de salida de la temporada de playas más inusual

Con el inicio de la fase dos de la desescalada, los diversos municipios de la provincia de Cádiz se preparan para iniciar la temporada de playas. En varios municipios se permitirá el baño aunque no contará con servicios e infraestructuras básicos.

Tan sólo El Puerto de Santa María inicia oficialmente la temporada de playas el próximo lunes 25 de mayo, día en el que comienza la fase dos de la desescalada del confinamiento programada por el Gobierno de España con motivo del decreto del Estado de Alarma. Los diversos municipios de la provincia de Cádiz llevan ya varias semanas preparando todo para abrir sus playas al baño tras conocerse que al alcanzar el segundo estadio de la desescalada podría plantearse el uso de las playas siempre y cuando se llevasen a cabo las medidas de seguridad e higiene correspondientes.

El municipio portuense ha sido el primero que ha anunciado que quiere comenzar la temporada. El Ayuntamiento de El Puerto ha aclarado que las playas portuenses contarán con señalética informativa y una reordenación de los accesos que serán de sentido único. También desaconsejan el uso de los aseos e infraestructuras de uso común aunque "permiten su uso si es estrictamente necesario". Siguiendo estas recomendaciones, la ciudadanía que precise de estos servicios tendrá que usarlos de forma ordenada y de manera individual.

La gestión de las playas compete a los ayuntamientos

Hay que aclarar que el decreto publicado por el BOE permite el baño pero es competencia de los diversos municipios ejecutar las diferentes medidas para controlar que no se masifiquen: ciudades como Cádiz tienen izada la bandera roja para prevenir que los ciudadanos acudan en masa. La capital de la provincia tiene previsto iniciar la temporada de baños el próximo 1 de junio con los servicios habituales adaptados como la eliminación de los lavapiés o el inicio de una campaña informativa. Desde el consistorio defienden que la decisión de mantener la fecha prevista y no adelantar la apertura de las playas gaditanas es una decisión responsable por "salud pública": "aunque el Gobierno de España permita los baños es competencia de los ayuntamientos su gestión", aseguran. Es la misma decisión que tomó Sanlúcar de Barrameda, que está a la espera de decidir si vuelven a permitir el baño aunque la temporada de playas comenzará el 15 de junio, según explican fuentes del ayuntamiento a Onda Cero.

San Fernando prepara un protocolo de seguridad para reabrir las playas con total garantía

Municipios como Puerto Real o Arcos continúan preparando sus playas de cara a iniciar la temporada a partir de mediados del mes de junio. En el caso de Puerto Real este fin de semana se intensificarán los trabajos de limpieza pero aun así, indican desde el Ayuntamiento puertorrealeño que no prohibirán el baño "con responsabilidad" comenzando la temporada el próximo 15 de junio. En Chiclana y San Fernando están a la espera de organizar planes de contingencia y seguridad para permitir el baño con todas las garantías de seguridad. Chiclana lo decidirá el lunes por la mañana a la espera de nuevas resoluciones del Gobierno de España al respecto una vez se reúna el Comité de seguimiento. Por su parte San Fernando prepara un protocolo de seguridad para organizar la infraestructura municipal. En el caso de Rota el Ayuntamiento no ha izado la bandera roja por lo que permitirá el baño en sus playas aunque estas no contarán con los servicios básicos como el de socorristas.

En el Campo de Gibraltar y La Janda identica situación: Los Barrios abrirá Palmones al baño el próximo lunes e iniciará la temporada el 15 de junio. Por su parte Barbate mantendrá cerradas las playas al baño. En La Línea se permitirá el baño aunque apelan a la responsabilidad: el próximo 10 de junio comenzará la temporada de playas en el municipio. En San Roque se permitirá el baño a partir del próximo lunes y anuncian un control mediante cámaras web para poder consultar el aforo de las playas sanroqueñas.