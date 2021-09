Víctor Chust: “El Cádiz y el Madrid son diferentes pero en los dos sitios se respira fútbol”

Uno de los recién llegados en esta temporada al Cádiz CF es el central valenciano, Víctor Chust. El defensor, cedido por el Real Madrid, va ganando poco a poco protagonismo en las alineaciones del equipo amarillo y va sumando minutos en el conjunto de Cervera. No participó en el partido de Vallecas y, aunque reconoce que no fue un buen partido, matiza que “el rival también juega y ellos hicieron un buen partido. Es verdad que a nosotros nos costó entrar en el partido aunque también es cierto que veníamos de hacer dos buenos partidos en pocos días y arrastrábamos cansancio acumulado”. Asimismo aclara que no le sorprendió no ser titular “igual que las veces que he jugado. Aquí estamos todos para sumar y aportar, hay que ir todos a una y apoyar al club y al míster en las decisiones”.

El equipo está encajando demasiados goles en el inicio de la competición, algo que para Chust tiene una explicación: “el equipo está arriesgando más, creo que nuestro juego está siendo con algo más de balón. Asumimos esos riesgos, pero somos conscientes de que tenemos que mejorar en eso, ya que cuantos menos goles encajemos, más puntos sacaremos”. “Sabemos que nuestro fuerte debe ser la defensa, por nuestra condiciones alguna jugada de peligro vamos a crear, y si la marcamos y mantenemos la portería a cero, sacaremos los tres puntos”. En cuanto a su adaptación, el central ha manifestado que “me ha impresionado la ciudad y el entorno. Obviamente son distintos el Madrid y el Cádiz, pero en los dos sitios se respira fútbol y hay gente de la que aprender”. “También tengo que agradecer a Fali, que es valenciano como yo, que me ha puesto las cosas muy fáciles desde el principio”.

Además ha admitido que “es cierto que en el Madrid estás como en una burbuja y cuesta, pero para eso está el propio Fali y otros compañeros, que nos hacen tener los pies en el suelo, mejorar y adaptarnos lo antes posible”. “Al fin y al cabo es fútbol y nos pagan por entrenar y jugar, ahí no cambia nada. Pero a nivel de instalaciones y demás cambia un poco, pero no es excusa, es diferente pero te puedes adaptar a todo. Aquí todo el mundo está pendiente para que todo salga bien”. Sobre el míster y su estilo, ha comentado que “ya tengo aprendido lo que quiere el míster, se ve lo que quiere desde que llegas. Ha sido muy fácil adaptarme. Si algo está claro es que aquí la lucha no se negocia, y corriendo y luchando más que el contrario podemos conseguir objetivos”.