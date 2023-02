La Muela tendrá cajero tras 27 años sin servicio: "Se hace poco para evitar que se vacíe la España Vaciada"

No es solo un cajero, es un símbolo para los habitantes de La Muela, en Algodonales. Este municipio, pedanía de Algodonales, es el primero con menos de 200 habitantes de Andalucía, que tiene servicio de cajero automático. El cajero está ubicado en el centro de la pedanía, junto a la iglesia y al bar de la ciudad: lo que lo hace idóneo para los vecinos y vecinas que en su mayoría son de edad elevada.

27 años han pasado desde que La Muela vio como su última oficina bancaria dejaba el pueblo. El alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, ha explicado en Más de Uno Bahía de Cádiz que recuperar la entidad bancaria para la ciudad ha sido un acto "de justicia" con los vecinos y vecinas de la población. "Son muchas personas mayores que ya no se tienen que realizar 20 kilómetros si quieren sacar dinero", reivindica. Su alcalde pedáneo, Pedro Gallardo, y el regidor algodonaleño han culminado una larga reivindicación histórica de esta población.

Con televisión, con móvil e internet "gracias a la lucha vecinal"

Acuña cree que el caso de La Muela representa un caso prototípico de la España Vaciada, que hasta hace pocos años no tenía cobertura de teléfono o de televisión. La propia corporación municipal se involucró personalmente para que tuvieran un repetidor de telefonía y fibra óptica: "Fue un camino lleno de obstáculos", ha asegurado Acuña, que ha recordado también la instalación del repetidor de televisión: "Teníamos un problema porque llegaban señales de diferentes provincias pero ahora está perfecta", ha defendido Ángel Acuña.

Tendremos que apostar porque los vecinos de La Muela vivan en las mismas condiciones que los vecinos que viven en una ciudad

La llegada de un cajero a la localidad no es baladí para los negocios que hay y para los vecinos y vecinas: "Les hemos ofrecido locales a las entidades pero no han querido venir", asegura el regidor de la entidad matriz de La Muela que confía que con este nuevo servicio, los 170 habitantes de esta pequeña pedanía serrana y, muy especialmente el estanco, la tienda de alimentación y la posada rural, ganen en calidad de vida y no tengan que pensar en irse de su pueblo para prosperar.