"Hay colegios en los que han cortado el grifo y no tienen materiales porque la empresa no paga a los proveedores"

Las trabajadoras de Expertus en Cádiz, concesionaria de la limpieza y mantenimiento de los edificios del consistorio, continúan manifestándose en las puertas del consistorio buscando una solución que permita seguridad laboral a la situación que viven desde septiembre de este año, fecha en la que dejaron de cobrar con regularidad las nominas. en una entrevista en el programa Mas de Uno Cádiz han explicado que la situación cobra un matiz nacional ya que hay diversos municipios en los que a día de hoy tienen falta de recursos y retrasos e impagos de nominas.

No sólo es un problema que se vive en Cádiz sino se vive al menos en San Fernando donde llevan varios meses sin cobrar o en Sevilla donde los trabajadores de la concesionaria Expertus que se encarga de la limpieza y mantenimiento de las dependencias municipales de Cádiz están en huelga. Los trabajadores de mantenimiento por ejemplo no tienen suministros para realizar reparaciones de primera necesidad en los centros municipales y el personal de limpieza de colegios no ha recibido este mes los suministros por lo que la limpieza se está realizando con los recibidos el mes pasado. Antonia Guisado, presidenta del comité de empresa de Expertus en Cádiz, ha defendido la actuación del ayuntamiento de la ciudad del cual asegura ha estado con ellas desde el primer momento.

La situación de la empresa es crítica a nivel nacional aunque el ayuntamiento está al día con su concesionaria. María Luisa Valle, del comité de empresa de trabajadoras de limpieza y mantenimiento de los colegios, ha asegurado en el programa más de uno Cádiz que el gerente de la rama andaluza está preocupado con esta situación, que contrasta con la visión del delegado en la ciudad de esta empresa que quita importancia a lo que está ocurriendo. El Ayuntamiento ha garantizado el cobro de las nominas a los mas de cien trabajadores en la ciudad aunque su situación está en entredicho ya que esta mantiene una deuda importante con la seguridad social, hecho que bloquea cualquier tipo de 'subrogación' a una nueva concesionaria. Las movilizaciones continúan en el Ayuntamiento de Cádiz a la espera de que se logre un acuerdo que garantice la seguridad de los empleados.