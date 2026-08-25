Barbadillo presentó sus nuevos Spritz durante la última jornada de las Carreras de Caballos de Sanlúcar

El lanzamiento tuvo como escenario Sanlúcar y algunos de sus espacios más vinculados al verano. La bodega, patrocinadora un año más de las Carreras de Caballos, presentó los nuevos productos a clientes e invitados en su Palco VIP y desarrolló diferentes acciones promocionales en Bajo de Guía, acercando así los dos Spritz al consumidor coincidiendo con una de las jornadas de mayor actividad de la ciudad.

Una de las acciones más visibles estuvo protagonizada por un original SEAT 600 de época, personalizado para la ocasión y convertido en embajador itinerante de Universo Vi, la gama que reúne las propuestas más frescas y desenfadadas de Barbadillo. Estacionado en Bajo de Guía, el vehículo sirvió como punto de referencia de una promoción que invitaba al público a descubrir y probar los productos en los establecimientos participantes, donde las consumiciones daban además acceso a diferentes obsequios.

La presentación llevó así a la calle el concepto con el que Barbadillo introduce la nueva gama en el mercado: «El Sur tiene otro sabor», una campaña inspirada en elementos estrechamente vinculados a la identidad del Sur como la luz, el mar, la brisa y los aromas cítricos.

Los dos nuevos Spritz parten de una base de vino blanco y han sido desarrollados como propuestas listas para disfrutar, pensadas para nuevos momentos y formas de consumo.

Barbadillo Spritz Lemon Blossom se inspira en los aromas florales del azahar de limonero, mientras Barbadillo Spritz Bitter Orange encuentra en la naranja amarga su principal seña de identidad. Dos perfiles diferenciados que comparten un mismo origen vínico y una clara inspiración en los aromas y sensaciones del Sur.

Esta dualidad constituye también uno de los ejes de comunicación del lanzamiento. ¿Naranja o limón? se convierte así en una elección entre dos maneras diferentes de acercarse a Barbadillo Spritz y en una invitación a descubrir ambas referencias.

La llegada de los nuevos productos supone para Barbadillo un nuevo paso en su estrategia de innovación y diversificación, incorporando propuestas adaptadas a nuevos hábitos y ocasiones de consumo sin desvincularse del vino, que continúa siendo el punto de partida de la nueva gama.

El diseño de las botellas también habla del Sur. Su imagen se inspira en la cerámica tradicional y en los azulejos azules característicos del sur de Europa. Los motivos florales y cítricos diferencian las dos referencias y se combinan con una estética contemporánea que reinterpreta este lenguaje tradicional desde una mirada fresca y actual.

Azules, amarillos y naranjas construyen así un universo gráfico directamente relacionado con los elementos que inspiran el producto y su campaña: el cielo, el sol, la brisa marina, el azahar y los cítricos.

«El Sur tiene otro sabor»

Barbadillo acompañará la llegada de los dos Spritz con una campaña de lanzamiento cuyo concepto creativo, «El Sur tiene otro sabor», establece un vínculo entre la novedad de la propuesta y uno de los territorios históricamente asociados a la compañía.

La campaña parte de una pregunta —«¿Qué hace diferente al Sur?»— y construye su respuesta a través de sensaciones reconocibles como el azul del cielo, el reflejo del sol, la brisa del mar o el aroma a azahar. Elementos que forman parte del «espíritu del Sur» y que encuentran en Bitter Orange y Lemon Blossom dos nuevas formas de saborearlo.

La comunicación se completa con el posicionamiento «Barbadillo Spritz. El Spritz del vino del Sur», que pone el acento en la base vínica del producto y en el territorio de origen de la marca.

La elección de las Carreras de Caballos para la presentación no fue casual. Barbadillo mantiene una histórica vinculación con este acontecimiento y volvió a participar este año como patrocinador, reuniendo en su palco a clientes y amigos durante la jornada final.

La presentación de Barbadillo Spritz mostró además una de las características que han acompañado la evolución de la compañía: la convivencia entre tradición e innovación. Fundada en Sanlúcar de Barrameda en 1821, Barbadillo ha incorporado a lo largo de su historia nuevas categorías y formas de acercarse al consumidor, manteniendo el vino y su origen sanluqueño como elementos centrales de su identidad.

Con Bitter Orange y Lemon Blossom, la bodega suma ahora dos nuevas propuestas que trasladan esa experiencia a momentos de consumo diferentes, con Sanlúcar y el Sur como punto de partida.

Barbadillo, pionero de los vinos blancos del Sur. Una historia de innovación que continúa escribiéndose.