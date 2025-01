La realidad 'infinita de Vícar', protagonista en la Feria Internacional de Turismo

El municipio de Vícar no ha querido perderse la cita con el turismo internacional y un año más ha acudido a Madrid con todas sus programas posibles. Desde el Consistorio, el primer edil, Antonio Bonilla, ha expuesto: "Seguro que ustedes han tenido la misma sensación vital que he tenido yo: querer seguir viendo más, y eso es lo que pretendemos. Dar a conocer esa visión diacrónica de vitalidad histórica que ha transcurrido en Vícar desde los orígenes hasta el día de hoy y que nos quede ese sentimiento de algo más. Y ese sentimiento de algo más no es otra cosa que la disposición positiva para trascender hacia el futuro. Vícar es una realidad social, antropológica, cultural, medioambiental, con encanto propio. Somos un municipio situado en un presente sólido, hemos heredado la grandeza de nuestra historia y, sobre todo, nos conectamos a un horizonte infinito. Vícar es una realidad infinita".

Así ha presentado Antonio Bonilla 'El Origen', el vídeo promocional que el Ayuntamiento de Vícar ha presentado en el stand de Diputación de Almería, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Un emotivo film donde, en apenas tres minutos de duración, se muestra a vista de pájaro todos y cada uno de los elementos que engrandecen el municipio. Desde sus orígenes más remotos a través de la indeleble huella de civilizaciones como la del Argar o la romana, hasta las grandes construcciones modernistas que concentran hoy la actividad social de sus casi 30.000 habitantes. Junto a los testigos histórico-arqueológicos con los que cuenta Vícar (el Conjunto Hidráulico de Carcauz, denominado Bien de Interés Cultural, la calzada romana, el Puente de los Poyos, acueducto de los Veinte Ojos, etc), destaca la imponente belleza del entorno natural que los rodea como es la Sierra de Gádor con vistas al mar de plástico y al Mediterráneo. Y es que su posición geográfica ofrece al visitante y al vecino una inagotable lista de alternativas para descubrir y descubrirse, dejando a un margen la estacionalidad del turismo. Precisamente esta es una de las claves en las que Bonilla incide al hablar de turismo en Vícar. Y es que el municipio se posiciona en los últimos años como clave para la desestacionalización del mismo ya que dentro de su oferta se encuentran cultura, naturaleza, historia, descanso y deporte.

En materia deportiva, por ejemplo, pueden ponerse en relieve la práctica del golf (tanto a nivel profesional como aficionado) gracias al campo de 18 hoyos situado en la urbanización de La Envía. En este enclave se encuentra, también, el hotel de cinco estrellas donde lujo y descanso se fusionan de la mano de su espléndido spa. La salida de 'La Clásica de Almería' se suma al resto de competiciones deportivas destacadas que se suceden a lo largo de todo el año en el término municipal. Pero, sin duda, uno de los ítems que cobra más peso, si cabe, en los últimos años, es el museo al aire libre en que poco a poco se ha ido transformando la localidad. Los murales resultantes de las sucesivas ediciones de 'Paseando entre Velas' (que constituye de por sí un importante atractivo turístico para miles de personas cada mes de agosto) junto con los graffitis de gran formato de Hip Hop Street (otra de las citas imperdibles, referente en la cultura urbana y que acaba de celebrar la edición número veinte), son un reclamo cada fin de semana para cientos de personas que recorren las calles dejándose sorprender por el despliegue de creatividad.

Además de a través del stand provincial, el Ayuntamiento de Vícar ha tenido presencia en el de Pueblos Mágicos, organización de la que el municipio tiene el orgullo de formar parte desde hace años. Allí, además de hacer gala de todas las maravillas que confieren carácter propio al municipio, se ha vuelto a poner el foco sobre la Villa de Vícar como enclave mágico con sus callejuelas, arquitectura y patrimonio, así como 'Paseando entre Velas' a la cabeza. De esta forma, un año más, la delegación municipal encabezada por Antonio Bonilla junto a las concejalas Luz María Fernández y Vanesa Lidueña, tendrá protagonismo durante la feria para seguir llevando el nombre de Vícar a todos los rincones del mundo.