La ONCE deja un 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes durante diez años en Campohermoso

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado un 'Sueldazo' dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años en Níjar, donde Manuel Giménez vendió el cupón premiado, que suma un total de 240.000 euros.

Giménez es vendedor de la ONCE desde 2008 en Campohermoso, el núcleo más grande de toda la comarca de Níjar, según ha indicado la organización en una nota.

"Yo he dado ya varios premios mayores, es una alegría, por supuesto, una alegría muy grande. Por lo menos he hecho feliz a alguien para los próximos diez años", ha explicado el vendedor.

Así, ha asegurado que se "alegra muchísimo porque hay gente que está muy mal". "La cosecha no está muy bien, no está saliendo bien y hay gente que no puede costearse los gastos de los invernaderos y pide a los bancos, y si las cosechas no van bien, hay necesidad", ha comentado.

El sorteo de la ONCE de este domingo, 22 de enero, estaba dedicado al chevalier de Burgos, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los postres más tradicionales de las provincias españolas, y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Roquetas de Mar, que ha vendido José Manuel Fuentes. El resto de los premios han ido hasta Canarias, Cataluña, Galicia, Murcia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.