UNO DE LOS GRANDES RETOS DE SU VIDA

Tras superar el coronavirus, en Más de Uno Almería hablamos con el montañero español que ha subido 26 ocho miles sin oxígeno. “Bromeo diciendo que todo el oxígeno que no he consumido subiendo los ocho miles los he consumido por el virus”, comenta Oiarzabal. Humor aparte, manda un mensaje de prudencia y paciencia a los oyentes.